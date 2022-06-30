«الشارقة للكتاب» ترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعيّة

الشارقة (الاتحاد)

تُواصل «هيئة الشارقة للكتاب» دورها الرائد في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعيّة والعمل التطوعي بين أوساط المجتمع، فقد تمكّنت مؤخراً من تتويج مبادراتها في هذا الشأن بالحصول على المركز الأول في مجال صناعة الفرص التطوعيّة - فئة المؤسسات الحكومية، ضمن «جائزة الشارقة للعمل التطوعي»، في دورتها التاسعة عشرة، نظير جهودها في تعزيز ثقافة العمل التطوعي خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2021.

وتتجسد جهود «هيئة الشارقة للكتاب» في العمل التطوعي، بتأسيس فريق ومضة التطوعي سنة 2016، الذي يشرف عليه قسم الاتصال المؤسسي في الهيئة، وتضم قاعدة بياناته أكثر من 10 آلاف متطوع، قدموا أكثر من 15 ألف ساعة تطوعية خلال آخر 3 سنوات.

وقال بدر صعب، رئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة الشارقة للكتاب: «نعبّر عن فخرنا بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي تستلهم مسيرتها من فكر وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فقد نجحت الجائزة في الارتقاء بالعمل التطوعي في المجتمع، وإذكاء روح المنافسة ودعم وتشجيع الأعمال التطوعيّة الفردية والمؤسسيّة».

وأضاف: استطاعت هيئة الشارقة للكتاب إحداث نقلة مهمة في ثقافة العمل التطوعي خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021، حيث قمنا بالإعلان حينها عن إطلاق الفرصة التطوعية «قادة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2021»، ضمن خطة الهيئة السنويّة لتنظيم المعرض في أفضل حلة وبأعلى معايير الجودة، من خلال الاستعانة بالمتطوعين، بالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع، في قيادة عمليات التنظيم والإدارة، حيث شارك مئات من المتطوعين حينها، وساهموا بشكل مباشر في النجاح الكبير الذي حققه المعرض على مختلف الأصعدة.