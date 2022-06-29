«أبوظبي للثقافة والفنون» توثق المنجز الإبداعي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مركز جميل للفنون، يوم 25 يونيو، ندوة حوارية تفاعلية لمناقشة وتسليط الضوء حول كتابي «إمارات الرؤى 2» و«الفن في الإمارات 2» المصاحبين للمعرض التشكيلي، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2022 «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد» في الفترة بين 20 يناير و16 أبريل في منارة السعديات، حيث يوثقان نشأة وتطور وازدهار المشهد الفني في الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.

وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ المجموعة عملت منذ تأسيسها قبل أكثر من ربع قرن، للتركيز على الإصدارات بأنواعها، كوعاء للمعرفة وأداة لنشرها بين مختلف فئات الجمهور، وقالت: «إنّ توثيق المنجز الإبداعي وحفظه للأجيال مهمة سامية تقع في قلب عملية التنوير وتحفيز الفكر المتجدد، لما لهذا المنجز من دور في الارتقاء بذائقة المجتمع بأسره».

وأكدت أن العملين: «يوثقان رحلة خمسين عاماً من نشأة وتطور وازدهار التشكيل الإماراتي، ويسردان بإبداع حكاية ملهمة ارتبطت بجهود وعطاء المؤسسين من رواد الفن التشكيلي».

هدى الخميس

شارك في الندوة الحوارية، القيّمة الفنية لمعرض «إمارات الرؤى 2: سردٌ ووعد» مايا الخليل، والمحررة والمراسلة الفنية لدى صحيفة «ذا ناشيونال» اليومية الإماراتية، ميليسا غرونلوند، والكاتبة مريم الدباغ، والفنان وليد الواوي. وأتيحت فرصة التفاعل للحضور مع المتحدثين، واقتناء نسخ موقعة من كلا الكتابين التاريخيين في متجر «فن جميل».

100 عمل فني

وتضم صفحات الكتاب الأول «إمارات الرؤى 2» توثيقاً لأكثر من 100 عمل فني بارز، من بينها 17 عملاً بتكليف حصري من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، لأكثر من 60 فناناً ساهموا في تشكيل المشهد الفني الإماراتي، من بينهم حسن وحسين شريف، ومحمد كاظم، ونجوم الغانم، وفرح القاسمي، وغيرهم. ويوثق الكتاب بعناية الأعمال الفنية ويعرضها في صور نابضة، مرفقةً بوصف للعمل بأقلام قيّمين فنيين، وكُتّاب، والفنانين أنفسهم، إلى جانب السيَر الذاتية والبيانات الفنية لنخبة من أبرز الفنّانين التشكيليين في الإمارات، إضافة إلى تمهيد كتبته كوكبة من القامات البارزة في عالم الثقافة والفن، ومقالات من القيّمين الفنيين على المعرض لتعريف القراء به وبالتاريخ الفني الزاخر لدولة الإمارات.

المؤسسون الأوائل

الكتاب الثاني «الفنّ في الإمارات 2»، الذي حررته ميليسا جرونلوند، الكاتبة والمراسلة الفنية لدى «ذا ناشيونال»، إلى جانب عملها كمراسلة لصحيفة «ذا آرت نيوزبيبر»، يحتفي بالفن الإماراتي وبروز مكانته إقليمياً وعالمياً، من خلال المقابلات، والندوات الحوارية، ومقالات الرأي، التي تحمل توقيع بناة مشهد الفن التشكيلي الإماراتي، والمؤسسين الأوائل للمنظومة الفنية منذ قيام دولة الإمارات، من بينهم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسلطان القاسمي، وكيفين جونز، ومنال عطايا، ونوار القاسمي، وآخرون. كما يرسم الكتاب خريطة للمشهد الفني المزدهر في الإمارات، ومكانتها العالمية الرائدة كمركز فني وثقافي، عبر لقاءات حصرية مع الأشخاص الذين كتبوا وما زالوا يكتبون تاريخ الفن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوفر كتابا «إمارات الرؤى 2» و«الفن في الإمارات 2»، في متاجر مختارة مثل «فن جميل»، و«كينوكونيا»، إضافة إلى إمكانية اقتنائهما عبر الإنترنت.