احتفاء عربي بجابر عصفور

أحمد عاطف (القاهرة)

«ليس جابر عصفور مثقفاً مصرياً فقط، بل هو مثقف عربي تنويري له دور كبير في وجدان الكثير من المثقفين في المنطقة».. هكذا وصف إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، جابر عصفور المفكر الراحل ووزير الثقافة المصري الأسبق.

وقد شاركت نخبة من أدباء ومثقفي الوطن العربي في ملتقى بالقاهرة احتفاءً بجابر عصفور، تكريماً له على إسهاماته الثقافية والتنويرية ودوره المتميز في خدمة الثقافة العربية على مدى عقود، وأُقيم هذا الملتقى بتعاون بين مؤسسة العويس الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وقال الهاشمي لـ«الاتحاد»: إن جابر عصفور، الذي سبق له أن فاز بجائزة سلطان بن علي العويس، ليس مجرد كاتب أو ناقد أو دارس، بل هو ممارس للثقافة بشكل يهدف إلى تعزيز الوعي في المجتمع العربي، وهذا ما جعل المؤسسة تنظر لما قدمه بعين الاعتبار، تقديراً لدوره البارز كأحد الأسماء المهمة في الثقافة العربية.

وأوضح الهاشمي أن مؤسسة العويس سبق أن تعاونت، قبل 12 عاماً، مع المركز القومي المصري للترجمة، الذي أسسه عصفور، إدراكاً من الطرفين لأهمية تبادل واندماج جهود مختلف مؤسسات العمل الثقافي العربي.

وبدوره، قال الكاتب الكويتي طالب الرفاعي إن رحلة الدكتور جابر عصفور تثير الإعجاب على المستوى الشخصي والمهني، فقد اكتسب خبرة ثقافية مذهلة على مدى عقود من السفر إلى بلدان أجنبية وعربية.

وقد أنشأ جابر عصفور المركز القومي المصري للترجمة لتعزيز التنوع الأدبي في المكتبات العربية وترجمة الكتب الأصلية، دون حاجة إلى استخدام ترجمات وسيطة قد تغيرالمعنى، وزاد المكافآت المالية للشباب المترجمين، وهو ما أثر إيجاباً على مستوى تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأخرى.

يذكر أن الملتقى شهد مشاركة واسعة من الكُتاب والشخصيات الثقافية العربية البارزة.