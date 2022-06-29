فوز روضة الحاج وآلاء القطراوي بجائزة البابطين

أبوظبي (الاتحاد)

فازت نجمتا برنامج «أمير الشعراء» السودانية روضة الحاج والفلسطينية آلاء القطراوي بجائزة البابطين للإبداع الشعري في دورتها الثامنة عشرة في مجال الشعر ونقده، عن فئتين مختلفتين ضمن أجندة الجائزة التي أُقيمت في دولة الكويت أخيراً.

وتفصيلاً، فازت الشاعرة روضة الحاج بفئة أفضل ديوان شعري وقيمتها 20 ألف دولار أميركي عن ديوانها، الذي يضم نصوصاً، من أبرز قصائدها خلال مشاركتها في برنامج «أمير الشعراء» بنسخته الأولى، والتي حازت فيها المركز الرابع، وستضيف هذا الإنجاز إلى حصيلة الإنجازات والجوائز والتكريمات على مستوى الوطن العربي، التي تمكنت من الحصول عليها.

أما الشاعرة الفلسطينية آلاء القطراوي، ففازت بجائزة أفضل ديوان بفئة الشباب عن إصدارها الشعري «ساقية تحاول الغناء» الذي صدر عن أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بعد مشاركتها في الموسم السابع من برنامج «أمير الشعراء»، وسلطت الشاعرة من خلال قصائدها ومشاركتها في هذا البرنامج الضوء على القضية الفلسطينية، وكانت أول شاعرة من مدينة غزة الفلسطينية تشارك في هذه المسابقة، وتعتبر إحدى الشاعرات اللاتي تميزن ضمن نخبة شعراء البرنامج بحسهن الشعري الشفاف الملامس للهموم والمشاعر الإنسانية، والذي يعكس الحياة اليومية بأدق تفاصيلها وظواهرها، كما أنها عززت عبر مشاركتها في البرنامج ريادة الإبداع الشعري الشاب ومكانة المنجز الأدبي في وطنها خاصة والعالم العربي بشكل عام.

وهنأ سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، نجمتَي برنامج «أمير الشعراء» الشاعرة روضة الحاج والشاعرة آلاء القطراوي، متمنياً لجميع الفائزين بمختلف فئات الجائزة دوام النجاح في مسيرتهم الإبداعية، مشيداً بدور المسابقات الشعرية والجوائز الأدبية والثقافية في ترسيخ ثقافة تكريم المبدعين العرب والاحتفاء بإبداعهم.

وتعتبر جائزة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين في دولة الكويت الشقيقة واحدة من أشهر الجوائز الثقافية في العالم العربي، تلك الجائزة التي تقدم في مجال الشعر على وجه التحديد، وتؤكد الاعتناء الكافي بالشعر العربي والاحتفاء بالشعراء العرب ودعم اللغة العربية، وتأكيد فاعليتها الحضارية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل وتشجيع المتميزين في إبداعه ونقده.