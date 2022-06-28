شما بنت محمد بن خالد: الفن مرآة للتاريخ والتطور الحضاري

لندن (وام)

أعلنت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إطلاق مبادرة «منمنمات إماراتية» - المخصصة للفنانين الإماراتيين، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي يتم من خلالها استخدام سعف النخيل أرضية لرسم منمنمات فنية دقيقة تعبر عن التراث الإماراتي والإنساني.

جاء هذا خلال زيارتها كلية كورتولد للفنون بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في مستهل لقاءاتها ضمن برنامجها الثقافي والمعرفي من أجل التواصل المعرفي والإنساني، وكان في استقبالها البروفيسورة ديبورا سالو مديرة الكلية. وتهتم «كلية كورتولد» بتاريخ الفنون عبر العصور والحضارات الإنسانية المختلفة وينتمي إليها العديد من كبار المؤرخين الفنيين في المجتمع العلمي البريطاني، فيما يضم المتحف ومعرض الفنون الملحق بالكلية لوحات ومنحوتات فنية ما بين العصور الوسطى والعصر الحديث، ومن أهم الفنانين المعروضة أعمالهم في المتحف إدوارد مانييه وفانيسا بيل ولوكاس كراناش المعروض له «لوحة آدم وحواء» وأيضاً الفنان الفرنسي بيير أوجست رينوار.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد إن الفن مرآة للتاريخ وانعكاس حقيقي لمدى التطور الحضاري للمجتمع.. فدائماً ما تعكس قيمة الفن ومكانته في التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع مدى تطوره وتحضره واندماجه في الحضارة الإنسانية الجامعة لكل البشر.

وفي ختام اللقاء أهدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد الكلية مجموعة من الإصدارات التي تتحدث عن الفن في دولة الإمارات وذلك ضمن مبادرة «المعرفة من أجل الإنسانية» التي أطلقتها العام الماضي، وتستهدف أن يتعرف العالم على الحضارة الإماراتية والموروث الشعبي العريق لها عبر إهداء المتاحف والجامعات العالمية نماذج من المقتنيات التاريخية الإماراتية لتكون ضمن مقتنياتها، مع مصادر معرفية من كتب ووسائل تكنولوجية تُعرف بدولة الإمارات العربية المتحدة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.