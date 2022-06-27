بدور القاسمي تلتقي ناشري البوسنة والهرسك

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أهمية تحقيق رؤية الاتحاد، ودعم الإجراءات التي تسهم في زيادة فرص تطوير صناعة الكتاب، وتيسير وصول الناشرين إلى أسواق جديدة تحفز نمو القطاع عالمياً وتساعده على مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات «كوفيد 19»، وحالة عدم الاستقرار العالمي، وتمكينه من الوصول إلى مرحلة التعافي والاستقرار.

جاء ذلك، خلال زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى جمهورية البوسنة والهرسك، ولقائها بنجامينا كاريتش، عمدة مدينة سراييفو، في العاصمة البوسنية، حيث استعرضت جهود الاتحاد الدولي للناشرين، وأعربت عن إيمانها بأهمية تعزيز مرونة واستدامة قطاع النشر، مؤكدةً دور القراءة الحيوي وتأثيرها الإيجابي في تنمية المجتمعات.

واستمعت الشيخة بدور إلى بنجامينا كاريتش وهي تشارك المعلومات حول أبرز المشاريع في المدينة، بما في ذلك ترميم مكتبة تضررت خلال حرب البوسنة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي. وأشادت بهذه المشاريع، وأثنت على جهود عمدة سراييفو في دعم مجتمع النشر.

بدور القاسمي خلال لقائها بنجامينا كاريتش

وعقدت الشيخة بدور القاسمي اجتماعاً مع أعضاء «اتحاد الناشرين في البوسنة والهرسك»، إضافةً إلى عدد من الجهات المعنية بقطاع النشر البوسني، واستمعت منهم إلى التحديات التي يواجهها الناشرون البوسنيون، وتعرّفت على أفكارهم ورؤاهم، ودعتهم للاستفادة من الموارد التعليميّة التي تقدمها «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين»، منصة التعليم الرقمية المصممة لمساعدة الناشرين على تعزيز مهاراتهم والتكيّف مع التحديات التي تواجه صناعة النشر العالمية، حيث تقدم الأكاديمية برنامجاً مجانياً متكاملاً يتضمن فرصاً تعليميّة ثمينة، عمل الاتحاد على تصميمها بالتعاون مع «جامعة نيويورك»، و«جامعة أكسفورد بروكس»، و«المركز التدريبي للنشر» في المملكة المتحدة.

وفي ختام الزيارة، أكدت الشيخة بدور القاسمي أهمية تضامن وتعاون جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية بقطاع النشر لتعزيز أطر النشر العالمية، وضمان استدامتها في المستقبل، مشددةً على أهمية العمل المشترك والتضامن في بناء منظومة نشر عالمية أكثر تنـوعاً وشمولية.

خطة «إنسباير»

وعرَّفت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أعضاء «اتحاد الناشرين في البوسنة والهرسك» على مستجدات مبادرة «الخطة العالمية لتعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر» (إنسباير) التي أطلقها الاتحاد، ودورها في تمكين قطاع النشر العالمي من تجاوز التحديات، ومواكبة التطورات، وتحقيق التقدم الذي ينعكس إيجاباً على العاملين في هذه الصناعة.