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المجمّع الثقافي يحتضن «كيك وسبرنكلز» الفنية الترفيهية
من فعالية «كيك وسبرنكلز» بالمجمّع الثقافي (من المصدر)
27 يونيو 2022 20:34

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فعالية «كيك وسبرنكلز»، التي تمثل مفهوماً مبتكراً يجمع بين الفنون والترفيه، مانحاً الزوار من جميع الأعمار فرصة استثنائية للاستمتاع بمأكولات ومشروبات لذيذة مع تذوق الفن والإبداع من خلال مجموعة من الأعمال الفنية المختارة لفنانين من الإمارات.

«كيك وسبرنكلز» فعالية مستوحاة من معرض الفنانة الإماراتية المقيمة في الولايات المتحدة فرح القاسمي (تصرفات عامة)، والمُقام حالياً في المجمّع الثقافي، ويستكشف المعرض متعدد الوسائط آثار وتنوع الثقافات العالمية في دولة الإمارات عن طريق أعمال تصوير فوتوغرافي وفيديو تم إنجازها في الفترة من عام 2012 إلى 2021.
وتتواكب هذه الفعالية، التي تستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وتقع في الطابق الأول من المجمّع الثقافي، مع حملة «صيفك معنا أحلى» في أبوظبي التي تدعو المجتمع المحلي والزوار لاستكشاف التجارب الثقافية والترفيهية المفعمة بالبهجة والمرح إلى جانب العروض المذهلة بالفنادق ومعالم الجذب في جميع أنحاء الإمارة.

وتشكل «كيك وسبرنكلز» وجهة رائعة للعائلات والأصدقاء، للاستمتاع بقائمة من المأكولات والمشروبات اللذيذة من الكعك والقهوة والآيس كريم، مع مشاهدة أعمال 25 فناناً مقيماً في الإمارات، والتي تعرض رؤيتهم حول الحلويات، كما تضم الفعالية أيضاً العديد من المناطق الترفيهية التفاعلية.
يُذكر أن المجمّع الثقافي يوفر منصة متكاملة لتسليط الضوء على المشهد الثقافي والفني النابض في أبوظبي والإمارات، ويمكن للزوار خلال زيارة المجمّع استكشاف برنامجه الحافل بالمعارض الفنية، والمنشآت التعليمية، وفنون الأداء، وورش العمل والفصول التعليمية للكبار والصغار، ومكتبة أبوظبي للأطفال.

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