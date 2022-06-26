3788 عنواناً بالمكتبة الرقمية لـ«دبي للثقافة»

دبي (وام)

مكّنت خدمة استعارة الكتب التي وسّعتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر مكتبتها الرقمية، حوالي 1500 مستخدم من الوصول إلى ثروة من المواد القرائية المتوافرة في قاعدة بيانات هذه المكتبة الغنية، خلال الفترة من مارس حتى مايو من العام الجاري، وذلك حسب إحصاءات «دبي للثقافة». وفي إطار سعيها إلى تسهيل الحصول على المعرفة، وإتاحة المجال أمام المستفيدين من خدمات المكتبة، سواء الطلاب أو الباحثين أو القراء، للوصول إلى مصادر معرفية أخرى حول العالم في مختلف مجالات اهتماماتهم، فقد وسّعت «دبي للثقافة» في مارس الماضي خدمة استعارة الكتب في مكتبات دبي العامة، بالتعاون مع «أوفردرايف»، لتتيح موادها المعرفية بعدة أشكال، تشمل الإلكترونية والصوتية ومقاطع الفيديو.

وبحسب إحصائية «دبي للثقافة»، فقد استقطبت مكتبتها الرقمية بين مارس ومايو 1500 مستخدم استفادوا من محتواها الغني باللغتين العربية والإنجليزية، حيث وصل عدد الاستعارات في هذه الفترة إلى 462 إعارة لمواد معرفية تنوعت موضوعاتها بين الأدبية والترفيهية والمهنية والأكاديمية، وكتب التعليم المستمر.

وتدعو «الهيئة» جميع القراء من شتى فئات المجتمع للاشتراك في عضوية المكتبة العامة، والاستفادة من هذه البنية التحتية المعرفية المتاحة للقراءة والإبداع، حيث توفر هذه المنصة المعرفية الرقمية الشاملة 3788 كتاباً، موزعةً بين كتب إلكترونية وسمعية ومقاطع فيديو، وجميعها متاحة لأعضاء مكتبات دبي العامة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق المكتبات العامة وتطبيق «ليبي»، ويتم الوصول إليها من خلال خطوات بسيطة.

ويمكن للأعضاء حجز 5 مواد معرفية خلال الفترة الواحدة لمدة 7 أيام للكتب الإلكترونية والمسموعة، و5 أيام لمقاطع الفيديو. يُذكر أن «دبي للثقافة» تدير شبكة فروع «مكتبة دبي العامة» التي تتضمن ثماني مكتبات للكبار وسبعاً للأطفال، إضافة إلى المكتبة الرقمية، وقاعات متعددة الأغراض وقاعات دراسية، مقدمةً لأفراد المجتمع مناهل المعرفة في ظل خدمات كفؤة وتقنيات متقدمة.