«في مزاجٍ للحُبّ»: بوح  ملهم بالأسرار للأشجار!

إبراهيم الملا (الشارقة)

هذا فيلمٌ يَطُلّ عليك بظلالٍ أسلوبيةٍ غايةٍ في الأناقةِ والانسياب البصري الهادئ، والإلمام بمفردات الصورة السينمائية، وقُدْرَتِها على التعبير الآسر، من خلال شخصياتٍ تتحرك في نطاقِ المعتادِ من أشكال العَيْش، قد تبدو بسيطةً في ظاهرها، ولكنها تتفتّح في العمقِ على حالاتٍ وأمزجةٍ عصيّة على الكشْف والتفسير، وعلى كيمياء عاطفية تتلاعب بها خيوط العشق والألم والحياء والصمت. إنه فيلم «في مزاجٍ للحُبّ» in the mood for love للمخرج «وونغ كار واي» من هونغ كونغ، حيث يتحوّل الصمت في لحظات كثيرة من هذا الشريط البصري المحتشد بالغرابة المألوفة إلى طاقة هائلة مشعّة وممتلئة بالإيحاء والرمز، وتصدير الانفعالات الدفينة الموصولة ليس فقط بالعين الراصدة للمُشاهِد، ولكن أيضاً بذاكرته البعيدة والممتدّة. إنّها لحظات الصمت المصوغة كترجمان للروح، وكلِسان يحكي لغة الداخل دون ضجيج أو مبالغة في الشرح والتوصيف.

ويُعتبر «وونغ كار واي» من أبرز مخرجي الموجة الجديدة في هونغ كونغ، ومن يشاهد فيلمه «في مزاج للحب» يتلمّس موهبته العالية، وينتبه للغته التعبيرية الخارجة من معطف الوعي والابتكار والتقاطع مع إبداعات مخرجين كبار واستثنائيين، حيث يمكنك أثناء متابعة الأسلوب التنفيذي للفيلم، أن تشعر بتنقلات الكاميرا الشعرية للمخرج الروسي العبقري «أندريه تاركوفسكي»، وخصوصاً عند تصوير الأمكنة المُشبعة باختلاجات المطر، وبالظلال الرهيفة، ورماد الذاكرة، والحنين الدائخ على الأرصفة المعزولة والضيّقة والخاوية من المارّة، كما يمكنك أيضاً أن تقترب من مناخات المخرج السويدي الفذّ «إنغمار بيرغمان» التي تغوص في مناطق اللاوعي، وفي التحليل الساحر والمكثّف للشخصيات المتأزّمة والمُحاصرة والمُهدّدة لأسباب مجهولة وغير واضحة.

فكرة «الحبّ»

وتَعْبُر في الفيلم أيضاً الأطياف الأسلوبية للمخرج «فرانسيس فورد كوبولا» من خلال اعتناء «وونغ كار واي» بالديكورات الباذخة، والملابس الأنيقة، والموسيقى المنتمية لجمالية الأمكنة العتيقة، وكذلك من خلال الأمانة التوثيقية مع حقبة زمنية مشهودة من تاريخ «هونغ كونغ» وبكل ما تحمله هذه الحقبة من ظواهر فلكلورية وتقاليد شعبية وأنماط سوسيولوجية.

وتعود أحداث فيلم «في مزاجٍ للحُبّ» إلى عام 1962 وتتصاعد أحداثه حتى عام 1966 وهي الفترة التي يرغب المخرج غالباً في العودة إليها بمعظم أفلامه، لأنها تمثّل الفترة الضبابية والنوستالجية لطفولته (المخرج من مواليد 1954) وهي الفترة التي شهدت فيها جزيرته تغييرات كبرى خصوصاً بعد الهجرات الجماعية القادمة من شنغهاي، وما أنتجته هذه الهجرات من تمازج لثقافات متعدّدة. وهي أيضاً الفترة التي شهدت رواجاً ملحوظاً للشائعات وغلبة الحياة المحافظة في الكانتونات والأحياء المتلاصقة ببيوتاتها الضيقة وغرفها المقسّمة بين أفرادٍ قادمين من مرجعيات مختلفة.

وعلى رغم كل التنويعات المكانية والبشرية التي يتيحها مجتمع «هونغ كونغ» في ذلك الزمن، إلا أن استخدام «وونغ كار واي» لهذه التنويعات جاء كخلفيات جمالية وتعزيزات بصرية، ذلك أن انشغاله الأهم كان منصبّاً على فكرة «الحبّ» الناشئ بين شخصين غريبين عن بعضهما بعضاً.

بدائل عاطفية

إنه «حبّ» تندلع شرارته فجأة وسط الأنقاض والدمارات الذاتية في ظروف نادرة يصعب تكرارها، حيث نرى الجار الذي يعمل صحفياً -يقوم بدوره الممثل «توني ليونغ»- والجارة التي تعمل سكرتيرة في شركة شحن -تقوم بدورها الممثلة «ماغي تشي يونغ»- تجمعهما مصادفة مُدويّة، تتمثّل في اكتشافهما لعلاقة عاطفية وحميمية بين زوج السكرتيرة وزوجة الصحفي، وفي ظل هذا المناخ المليء بالصدمة والخذلان وخيبة الأمل، ووسط مجتمع محافظ ظاهريّاً، يضطر بطلا الفيلم لكبت عذابات الخيانة في داخلهما، والاستمرار في ممارسة حياتهما الطبيعية. (يتعمّد المخرج ومن خلال حيلة ذكية عدم إظهار ملامح الزوجين الخائنين طوال زمن الفيلم، ولكن يتيح للمشاهد أن يستمع لأصواتهما ورؤية هيئاتهما من الخلف فقط، من خلال لقطات خاطفة ومُشَوّشَة)، غير أن هذه الانعطافة الخطرة في الأحاسيس ستدفع الزوجين المخدوعين إلى اختيار بدائل عاطفية تتخلّق لوحدها مثل وردة نضرة ومبتلّة وسط صحاري الروح، والأراضي القاحلة، المكسوّة بالرغبات المحطّمة!

مخرج الفيلم وونغ كار واي

التناغم الأدائي

تنشأ العلاقة الجديدة والخجولة بين بطلي الفيلم في فضاء رومانسي ناعم ومُفتقد في الأعمال السينمائية المعاصرة، حيث نرى العاشقين السريَّيْن في لقاءات يومية عابرة تجمعهما في طرقات وأزقّة الحي الذي يسكنانه، وهي لقاءات ستكون معززة بلقطات بطيئة وسارحة بصحبة موسيقى تصويرية يغمرها الدفء وإيقاعات النفوس الحالمة.

ويقودنا المخرج إلى المراحل الأولى لولادة هذا الحب المتشكّل بالمصادفة المحضة، والأقدار المتداخلة، من خلال إبرازه للشغف الطاهر والمرتبك بين كائنين تجمعهما الإشارة واللمح والنظرة المستترة، أكثر مما يجمعها الكلام والحوار والبوح الصريح والمباشر، ومن هنا فإن القدرة الأدائية لكلا الممثلين كانت هي محور الفيلم ومرتكزه الأساس، حيث استطاع الممثل «توني ليونغ» امتلاك القدرة العالية على التعبير عن دواخل العاشق السرّي، وترجمة ما يعتمل فيه من وجد عميق واشتياق كتوم وتأملات منكسرة، وترويضه لرغباته المتوارية فيه، بأداء سلس وعفويّ، وبملامح تكتنز أحياناً بفرح شاحب ومنقوص، كما استطاعت الممثلة «ماغي تشي يونغ» خلق مساحة من التوازن والتناغم الأدائي، لمجاراة شريكها في العواطف المنطوية التي لا يمكن إظهارها علناً. (نتذكر هنا المشهد الطويل والمنزوع من أيّة مؤثرات صوتية، الذي كانت فيه الممثلة هادئة وساكنة إلى درجة اعتقدنا فيها أن المشهد مجرد صورة فوتوغرافية ثابتة ومحايدة، إلا أن دموع الممثلة التي انهمرت فجأة وظلت تنسكب على وجهها ببطء، نقلتنا مباشرة إلى قلب الألم، وعلى بعد سنتيمترات بسيطة من حدود الهاوية، ومن الانشطار العاطفي الذي عانته الممثلة طوال المسار السردي للفيلم).

لواعج مدفونة

وفي أحد الحوارات المؤثرة، يقول بطل الفيلم لأحد أصدقائه: «هل تعرف ما الذي يفعله المثقلون بأسرارهم في بلدنا، إنهم يذهبون إلى أعالي التلال حيث الأشجار العذراء، والمعابد النائية، وهناك يحفرون ثقباً في شجرة، أو في عمود معبد، ثم يبوحون بأسرارهم كلها في هذا الثقب، وقبل هبوطهم ومغادرتهم المكان، يسدّون الثقب بحفنة رمل وعشب، ويعودون أدراجهم وهم أخفّ من الهواء»!

هذا العناء الداخلي الذي يسبّبه السرّ بانغلاقه واكتنازه حاول المخرج التقاطه من خلال رصده لعذابات العشاق التائهين والمكتوين بإرثهم الحارق ولواعجهم المدفونة في الضلوع والجوارح، والتي لا يمكن البوح وإظهارها وسط غابة العيون والآذان في الخارج، ووسط مجتمعات مكدسة بعقليات التحريم والتجريم والاتهام والإقصاء والنبذ.

إغواء النهايات الكلاسيكية

لم يشأ المخرج في الفيلم سرد قصة مكررة، ولم يرضخ لإغواء النهايات الكلاسيكية، وحتى الأجواء الواقعية في الفيلم عمد إلى جعلها واقعية هشّة ومشتبكة بفنتازيا بدت أليفة ومتآلفة ولصيقة بالتطلعات الحالمة والصامتة للعاشقين (لقطة الستائر في الفندق، المتحركة من أثر نسائم لا نعرف مصدرها، وكذلك اللقطات الهادئة والبطيئة لسقوط المطر على الأرصفة، ولقطات النهاية التي يذهب فيها البطل إلى التلال العالية كي يدفن سرّه هناك، وبكل ما تحمله هذه اللقطات من انتباهات لصوت الأحجار غير المسموع في الواقع، وللتأملات الوارفة التي يفيض بها الوجود، في تواصله الملحميّ مع الإنسان في أقاصي عزلته وشروده).

فيلم «في مزاجٍ للحُبّ» هو نشيد صافٍ وهادئ لأكثر المشاعر الإنسانية صخباً وخلوداً وارتباطاً بتاريخ البشرية، ورغم مشاهده المغلقة والمحصورة والمُختَزلة في المدن والمكاتب والغرف والمقاهي، إلّا أنه فيلم يذهب بعمق نحو التحليل السيكولوجي الاستقصائي، والبحث المسترسل في غوامض وأسرار النفس المرتبطة بحياة أخرى لا يحوز مفاتيحها ولا يملك سرّها سوى المفتونين والمهجوسين والمبدعين أمثال المخرج «وونغ كار واي» وأمثاله من أهل الإبداع، في كل زمان ومكان.