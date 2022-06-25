عبدالمجيد صبري: منجز جمالي ينطق بالحياة والبهجة

محمد نجيم (الرباط)

تكشف أعمال الفنان المغربي عبدالمجيد صبري، المعروضة، في رواق خالد للفن الجميل بمدينة مراكش، عن منجزٍ جمالي لافت تجتمع فيه البيوت القديمة والنافورات الأندلسية والمنمنمات الإسلامية والطقوس والعادات المغربية القديمة، مع التزام صارم بالضوابط الجمالية للأشكال وعرض الألوان والخطوط والضوء، ما يبشر بقدوم فنان بمؤهلات كبيرة لأنه يشتغل وفق مدرسة جمالية تنهل من التراث البصري المغربي بإيقاع لوني يجمع أساليب الفن المعاصر، مع الحفاظ على أسلوب الفن التشكيلي المغربي.

وبهذه الروح المتعطشة للحياة والبهجة والطمأنينة، نستكشف عوالم الفنان التشكيلي عبدالمجيد صبري، وهو فنان عصامي، نحت من صخر عالمه الفني الخاص، واكتشف الفن غافياً في زوايا منسية من ذاكرته، التي ترسبت فيها مشاهد الحياة اليومية في البادية، بطبيعتها وألوانها وأشكالها ومعمارها، وأسواقها الضاجة بألوانها القوية والبراقة، وشخوصها وفوضاها، وطقوسها وتقاليدها، كل هذا مستلهماً التصاوير الشعبية التي كانت مألوفة سواء في الأماكن العمومية أو في البيوت.

وخلال حفل الافتتاح، قال الناقد محمد آيت لعميم، إن النظرة الأولى في أعمال صبري تمنحك انطباعاً احتفالياً بالحياة من خلال الطقوس والعادات والتقاليد المغربية الأصيلة: أعراس، احتفالات، ومن خلال رسم الحياة اليومية: فضاء الأسواق، والإطار الذي تدور فيه الأحداث: رياضات، وعمائر المدن العتيقة، بقبابها وصوامعها وأبوابها المقوّسة، ونوافذها، وفسيفسائها، ونافوراتها، وأشجارها وطيورها، وأثاثها العريق، والزرابي، والأرائك، والأغطية، وأنواع الألبسة التقليدية، وكذا المنمنمات حاضرة بقوة في لوحات هذا الفنان، من حيث الشكل المسطح وغياب المنظور والظلال، ودقة رسم التفاصيل وتعبيرية الألوان.

إن موضوعة رسم الحياة الشعبية والطقوس والأعراف والاحتفالات الأصيلة تفسح المجال للفنان ليشكلها بطرق مختلفة وبإمكانات متنوعة، فهناك من يجعل هذه المشاهد اللصيقة بالحياة اليومية في المدن العتيقة تنبض بحياة جوانية للشخوص وتشير إلى خلفية اجتماعية واضحة. وهناك من يتعامل مع تلك المشاهد بنوع من الشكلية، بحيث يكون الموضوع ذريعة لإنجاز منظومة خطوط وألوان. ولوحات عبدالمجيد صبري، تنحو في هذا الاتجاه الثاني، حيث تستأثر الألوان بفضاء اللوحة، محدثة التناغم والأجواء الهادئة، مفسحة المجال لاشتغال النظرة الحالمة المستغرقة في التأمل. فأجواء الطمأنينة والهدوء والصفاء المهيمنة في فضاء اللوحات، كانت نتيجة لطبيعة مَوْقعة الألوان داخل فضاءات عمرانية عتيقة، فبناء اللوحة تتدرج فيه الألوان بطريقة تسمح بتحول اللوحة إلى فضاء حلمي، وأنعشت الغلالة الشفيفة لأحلام اليقظة. فاللونان الأبيض والأزرق ثابتان في خلفية اللوحات، وكلاهما يخدمان تثبيت الطمأنينة والجو الهادئ وإراحة العين، فالأبيض لون الصفاء والبراءة والنور الأصلي، في حين أن الأزرق لون هادئ. وهذه الخلفية أحدثت تضاداً لونياً مع باقي الألوان الزاهية والمتنوعة مما يضفى على اللوحة حيوية ومرحاً وانتعاشاً وحركية.