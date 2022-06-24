منح هدى الخميس ميدالية شرف كلية الملكة صوفيا للموسيقى

مدريد (وام)

حصلت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، على ميدالية شرف كلية الملكة صوفيا للموسيقى، أعلى وسام تمنحه جلالة الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا للتميز في الفنون ودعم الموسيقى، وذلك خلال الحفل الختامي للعام الأكاديمي، الذي أقيم بمتحف الملكة صوفيا المركزي الوطني للفنون في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعد هدى الخميس، أول امرأة عربية تُمنح هذه الميدالية تقديراً لجهودها في دعم وتطوير الثقافة الموسيقية، وتفانيها في إلهام العقول واحتضان الأفكار المتجددة وتحفيز التفكير الإبداعي وتنمية مواهب الشباب وتعزيز الابتكار في الثقافة والتبادل الحضاري على أسس الحوار والتسامح والسلام، بالإضافة إلى دعمها المتميز لمبادرات وفعاليات كلية الملكة صوفيا للموسيقى من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والكلية على كافة الصعد.

وأعربت الخميس، عن اعتزازها العميق بمنحها ميدالية شرف كلية الملكة صوفيا للموسيقى، لما يعكسه هذا التكريم من قبل جلالة الملكة صوفيا للدور الذي تؤديه إسهاماً في ترسيخ مكانة الإمارات حاضنةً للفنون، وتحفيز الفكر المتجدد والاستثمار في المواهب الإبداعية للإنسان أياً كان. وقالت «نهدي جميع إنجازاتنا ونجاحاتنا إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي مكّنت المرأة ودعمتها في مسيرة النهضة بطموح لا حدود له».

وأضافت «ننطلق في شراكاتنا الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات العالمية العريقة والمهرجانات الدولية، من إيماننا بالفنون كركيزة تلاقٍ إنساني وثقافي مشتركة، وجسر حوار بين الشعوب». وقالت «من خلال شراكتنا مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى، المؤسسة الأوروبية الأبرز في مجال تعليم الموسيقى، استطعنا أن نترجم رؤيتنا في الاحتفاء بالإبداع العالمي على أرض الإمارات، من خلال مبادرات عديدة منها أداء عازف البيانو المتألق خوان بيريث فلوريستان ضمن مهرجان أبوظبي ولقاءاته بموسيقيي الإمارات الشباب لتبادل الخبرات، من خلال سلسلة العزف المنفرد من المهرجان، وكذلك أسهمنا بالشراكة مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى في تعزيز الحضور الإماراتي في العالم، وقدّمنا العديد من الفعاليات الأولى عالمياً، وبينها أول جولة أوروبية لأوركسترا فريكسنت السمفونية على كبريات المسارح الأوروبية، ويأتي التكريم اليوم ليحفزنا على المزيد من العطاء والتفاني في تعزيز جهود الدبلوماسية الثقافية بين الإمارات ومملكة إسبانيا على وجه الخصوص».

من جانبه، قال سعادة ماجد حسن السويدي، سفير الدولة لدى المملكة الاسبانية، الذي شارك في حفل التكريم: «يشرفنا أن يتم تكريم هدى إبراهيم الخميس بميدالية الشرف من كلية الملكة صوفيا للموسيقى، المؤسسة العريقة في تعليم الموسيقى وتمكينها ونشرها، بإشراف السيدة بالوما أوشيا.. لسنوات عديدة وصولاً إلى اليوم، لعبت هدى الخميس دورًا مهمًا في بناء وتطوير علاقات التعاون الثقافي بين الإمارات وإسبانيا، ونحن ممتنون لجلالة الملكة صوفيا، ملكة مملكة إسبانيا، لمنح سعادتها هذا التقدير لعملها وصداقتها. وأنا على يقين من أن هذه المؤسسات العالمية المعروفة ستواصل العمل معًا للتقريب بين شعبينا وبلدينا».