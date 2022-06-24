"جوجنهايم أبوظبي" يسلط الضوء على أعمال الفنانين "هواردينا بندل" و"خليل رباح"
"جوجنهايم أبوظبي" يسلط الضوء على أعمال الفنانين "هواردينا بندل" و"خليل رباح"
24 يونيو 2022 17:38
أبوظبي (وام) تستعرض أحدث إصدارات الفيديو لسلسلة "إضاءات فنية" الخاصة بمتحف جوجنهايم العملين الفنيين "بطاقة تاروت: الرجل المعلّق" للفنانة الأميركية هواردينا بندل، وكذلك العمل المميز "المتحف الفلسطيني للتاريخ الطبيعي والبشرية/ النشرة الإخبارية صيف 2011" للفنان خليل رباح. ويقدم إصدار الفيديو القصير نظرة شخصية معمقة على عمل الفنانة بندل: "بطاقة تاروت: "الرجل المعلّق" المعار حالياً إلى معرض إدنبرة الفني المعاصر في اسكتلندا، ويستعرض آراء الخبراء ووجهات نظرهم الخاصة في هذا العمل الفني، بمن فيهم الفنانة الأفريقية الأميركية المعاصرة هواردينا بندل نفسها.
ويستكشف الفيديو ملامح العمل الفني من خلال أصوات متعددة ووجهات نظر مختلفة، مما يمنح المشاهدين فرصة التعمق في فهم معاني العمل ومدلولاته وتفاصيله الدقيقة. وسلط المتحدثون في إصدار الفيديو المصور، فيونا برادلي، مدير "معرض فروت ماركت"، ونعومي بيكويث، نائب المدير، وجنيفر وديفيد ستوكمان، كبار أمناء "مؤسسة سولومون آر غوغنهايم"، الضوء أيضاً على تفاني الفنانة بندل، والتزامها الراسخ بالتوعية وبناء المجتمع، ودورها المميز طوال مسيرتها كمعلمة فاضلة. وبدأ الفنان خليل رباح مشروعه المتواصل "المتحف الفلسطيني للتاريخ الطبيعي والبشرية"، والذي يُعرض حالياً مع مجموعة مختارة من الأعمال في مؤسسة الشارقة للفنون، في عام 2003، وما زال مستمراً حتى يومنا هذا. ويقدم الفيديو فهماً غنياً لمتحف رباح الوطني الخيالي وطبقاته المتعددة، والتي تشمل ملحق على شكل "رسالة إخبارية في صيف 2011" والتي تستكشف طرق إضفاء الطابع المكاني والإنساني على المتحف والأفكار التي يمثلها.
وبالإضافة إلى آراء وأفكار الفنان خليل رباح نفسه، يستعرض الفيديو وجهات نظر قيمة للشيخة نوّار القاسمي، نائب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وريم فضة، المنسقة في "المجمع الثقافي" والمستشارة في متحف جوجنهايم أبوظبي، اللتان قدمتا للمشاهدين آراء معمقة حول متحف رباح الخيالي. وسيتم عرض فيديو "إضاءات فنية" الخاص ب "المتحف الفلسطيني للتاريخ الطبيعي والبشرية/ النشرة الإخبارية صيف 2011" في 29 يونيو 2022.