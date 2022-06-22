«فن أبوظبي» يختتم دورة تدريبية حول ال NFT

أبوظبي (الاتحاد)

ركز فن أبوظبي في نسخة العام الجاري من برنامج «الفن + التكنولوجيا» السنوي على الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال (NFTs) والفن الرقمي وعالم «الميتافيرس».

تضمن البرنامج ورشة عمل افتراضية تناولت هوية وأهمية الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال، وتتخللها برنامج تدريبي بمشاركة مجموعة من الطلاب الجامعيين تحت إشراف نخبة من الخبراء المتخصصين في هذه المجالات، واجتمع طلاب الفنون مع طلاب التكنولوجيا لتطوير رموز رقمية غير قابلة للاستبدال، والتي ستعرض لاحقاً خلال معرض فن أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وقالت آنا سيمان، القيمة الفنية لدى «مورو كولكتيف وقائدة نسخة هذا العام لبرنامج «الفن + التكنولوجيا»: «سعد فريق عمل (مورو) بالمشاركة في برنامج (الفن + التكنولوجيا) كخبراء وموجهين فنيين للطلاب المشاركين، ومساعدتهم على ابتكار مجموعة من الرموز الرقمية ضمن إطار تقييمي داعم».