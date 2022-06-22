«فنون نيويورك أبوظبي» يستضيف عرضاً موسيقياً لفرقة عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرضا موسيقيا لفرقة "سيتي باند" تحت قيادة العازف السوري العالمي كنان العظمة على خشبة المسرح الأحمر، يوم 29 يونيو الجاري.

ويسعى عازف الكلارينيت الموهوب مع فرقته، التي تأسست في مدينة نيويورك عام 2006، إلى تقديم مزيج إبداعي يجمع موسيقا الجاز والإيقاعات الكلاسيكية الغربية مع النغمات السورية الأصيلة.

يقدم العرض تجربةً موسيقية تعبّر عن الخلفيات الثقافية المتنوعة لأعضاء الفرقة، حيث يقدمون حواراً موسيقياً مذهلاً يتناغم فيه صوت الكلارينيت للعازف السوري مع النغمات الريفية التي يبدعها عازف الجيتار كايل سانّا، إضافة إلى إيقاعات عازف الطبل بوديك يانكه وموسيقا بيتروس كلامبانيس على آلة الكاونتر باس. وحظيت الفرقة بإشادة النقاد والجمهور بعد أدائها المميز على مسارح الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وهولندا، ومصر ولبنان وتركيا.

إلى ذلك، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي: "كنان العظمة من أبرز الموسيقيين في العالم، فهو يتميز برؤية إبداعية توحّد الأنماط الموسيقية المختلفة. وشارك كنان في تدريباتٍ وورش عمل في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي، حيث تألق إلى جانب عازف التشيلو يو يو ما وفرقة طريق الحرير عام 2017، ما دفعنا لاستضافته من جديد لتقديم أعماله الشاعرية مع فرقته الخاصة. ونتشوق لتقديم عرض فرقة سيتي باند المميز لعشاق الموسيقا في دولة الإمارات، ونختتم به موسم 2021 -2022 بأفضل صورة ممكنة".

من جهته، قال كنان العظمة: "تستوحي الموسيقا التي نقدمها من أنماط فنية مختلفة لا تركّز على ثقافة بعينها. لذلك سيشهد عرضنا المرتقب أداء أعمالٍ موسيقية قمت بتأليفها وفق أسلوب يضمن لأعضاء الفرقة التعبير عن منظورهم الخاص. وترسم هذه التوليفة الإبداعية ملامح مشهد جديد يجمع الموسيقا العربية والعالمية مع إيقاعات الجاز".