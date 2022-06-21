«نسائية الشارقة».. ترسّخ تعزيز التلاحم الأسري

الشارقة (وام)

نظمت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، اليوم، جلسة حوارية بعنوان «أبي وأمي ملاذ آمن»، أدارتها مها المازمي عضو الجمعية، بحضور سارة كرم مدير الجمعية وضيف اللقاء علي بن سلوم، وجمع من الآباء والأمهات.

أكدت نسائية الشارقة أهمية تعزيز بنود وثيقة التلاحم الأسري، التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية خلال حملتها.. الوطن أسرة.. التي تنظمها تحت شعار «أسرة أمان.. يريدها سلطان»، وذلك من خلال مبادرة «الأمان..أبي وأمي»، التي تهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، حيث إن المجتمع الإماراتي شهد تحولات تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وتركت تأثيرات واضحة على أفراد الآسرة.

وتأتي هذه الوثيقة للحفاظ على كيان الأسرة وترابطها، بشراكة كافة مؤسسات المجتمع المحلي في الشارقة، لتقديم خدمات وبرامج ومشاريع تسهم في توطيد العلاقات الأسرية والمجتمعية، وهذا ما سعت له دائماً نسائية الشارقة عبر كافة فعالياتها خلال السنوات السابقة ومحاولة تسخير كافة الإمكانات ومواقع التواصل للارتقاء بالأسرة، ومحاولة توضيح الآثار السلبية لهذه القنوات وتعزيز الاستخدام الإيجابي لها، فقد أصبح كل من الوالدين مشغولين عن اهتمامات واحتياجات الأبناء، خاصة العاطفية والسلوكية وعدم قدرة بعض الأسر في التوفيق بين مسؤوليات الوالدين الأسرية ومتطلبات عملهم المهنية؛ نظراً لتأثير العمل في بعض الأحيان على دور المرأة ومسؤولياتها الأسرية، خاصة في تربية الأبناء ومتابعتهم علمياً والوفاء بالاحتياجات الزوجية، ووجود الكثير من الأعمال التي تتطلب غياب الزوج أو الزوجة عن المنزل. كما تحدثت الجلسة الحوارية بعنوان «أبي وأمي.. ملاذي الآمن»، والتي تشرح لأولياء الأمور ما ورد في كتاب لغات الحب الخمس التي يستخدمها الأطفال لعالمي النفس غاري تشابمان وروس كامبل، وتحدثت فيها مها المازمي عضو الجمعية عن اللغات الخمس، وهي التلامس الجسدي والكلمات والوقت النوعي والأعمال الخدمية والهدايا تقدم فيها آلية استخدام اللغات الخمس وكيفية استخدام هذه اللغات مع الطفل بالشكل الصحيح، وبعد ذلك يتم طرح بعض الأساليب والتدريبات التي تفيد الوالدين، وتمكنهم من ممارسة هذه اللغات مع الأبناء.