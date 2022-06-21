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«دبي للثقافة» تحتفي بشاعر من أصحاب الهمم
جانب من الجلسة مع الشاعر خلف الكعبي (من المصدر)
22 يونيو 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جلسةً شعرية في مقرها الرئيس بحي التصميم أحياها الشاعر خلف الكعبي، بإدارة طارق ثلجة وبحضور عدد من موظفي «الهيئة».
وأشار محمد الحبسي، مدير إدارة الآداب بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أن هذه الجلسة جاءت في إطار البرامج الثقافية والإبداعية التي تنظمها «دبي للثقافة» لتحسين تجربة أصحاب الهمم في مرافقها، وتفعيلاً لاتفاقية التعاون التي وقعتها مع «نادي دبي لأصحاب الهمم» الشهر الماضي؛ بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز سعادة وجودة حياة أصحاب الهمم، وترسيخ ثقافة المشاركة في المبادرات المجتمعية، من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.
وأضاف أن تنظيم الجلسة الشعرية يندرج أيضاً ضمن إطار الدور الثقافي لـ«الهيئة» والتزامها بالعمل على ترسيخ الثقافة بكل أنواعها بين موظفيها ودعمهم وخلق بيئة إيجابية، تسهم في تحفيزهم وتشجيعهم على الفكر والإبداع، ما يسهم في تعزيز سعادتهم ورفع إنتاجيتهم وينعكس إيجابياً على أداء «الهيئة» وتميزها المؤسسي.
وتضمّنت الجلسة قراءات شعرية قدم فيها الشاعر الكعبي باقة ملهمة من القصائد من الشعر النبطي تراوحت مواضيعها بين الوطنية والاجتماعية والغزلية، وتميّزت بجمال مفرداتها وتراكيبها التي تحمل بصمة الشاعر.
يُشار إلى أن الشاعر خلف الكعبي، من أصحاب الهمم، ويعمل مدرّساً في وزارة التربية والتعليم، ويحمل عضوية عددٍ من الجهات المحلية.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
الإمارات
أصحاب الهمم
دبي للثقافة
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