الإعلان عن النسخة الثانية من «فن الحين 2022» وجائزة ريتشارد ميل للفنون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من متحف اللوفر أبوظبي والعلامة التجارية السويسرية «ريتشارد ميل» عن انطلاق النسخة الثانية من معرض «فن الحين» في اللوفر أبوظبي، وكذلك جائزة ريتشارد ميل للفنون احتفالاً بالذكرى الخامسة لافتتاح المتحف، حيث ستُوجَّه الدعوة من خلال الجائزة إلى فنانين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين فيها، عاملين في مختلف الوسائط الإعلامية للمشاركة في سرد قصة المتحف العالمية من خلال عرض أعمالهم الفنّية في رواق المتحف، لتكون منصة للتفاعل بين الفنانين والمتخصصين في الفن المعاصر.

ويتوجه معرض «فن الحين 2022»، المُنظم في اللوفر أبوظبي والذي تشرف على تنسيقه ريم فضة، مديرة المجمع الثقافي في أبوظبي، بدعوة الفنانين إلى عرض أعمال فنية جديدة أو أُخرى عملوا عليها من قبل، توظف مفهومَي «الأيقونة والأيقونية»، على أن تعبّر الأعمال المُقدمة عن انعكاسات مفهوم الأيقونة على ممارسات الفن المعاصر، وأن تشكل هذه الأعمال مصدر إلهام لرؤى فنّية جديدة.

وفي ظل عصر تهيمن عليه الصبغة الرقمية، غالباً ما يتضمن مفهومَا «الأيقونة والأيقونية» قواسم مشتركة ونقاط اختلاف، حيث تمثل الأيقونة كياناً مادياً وصورة ودلالة في آن واحد، وتستمد طابعها الرمزي من تأثيرها البصري على المشاهد. لذا، يشجع معرض «فن الحين 2022» الفنانين على إعادة التفاعل مع مفهوم الأيقونة لإحياء تأثيره الرمزي.

يعرض الفنانون المختارون أعمالهم في معرض «فن الحين 2022» المقرر انعقاده في الفترة من نوفمبر 2022 حتى فبراير 2023 في رواق المتحف، حيث تختار لجنة التحكيم الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2022 من بين هؤلاء الفنانين، ويمكن تقديم العروض حتى يوم 31 يوليو 2022 عبر موقع متحف اللوفر أبوظبي.

في هذا السياق، قال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «في إطار احتفال اللوفر أبوظبي بمرور خمس سنوات على فتح أبوابه أمام العالم، نعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي بالشراكة مع العلامة التجارية السويسرية «ريتشارد ميل». ويتمثل الغرض من نسخة المعرض والجائزة التي يمنحها هذا العام في إبراز مفهومَي «الأيقونة» و«الأيقونية» استكمالاً لمسيرة تطوّر المتحف والنجاح الذي شهده. وفي إطار الالتزام المتبادل طويل الأمد بين متحف اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل، يواصل المتحف مهمته المتمثّلة في دعم المواهب الفنّية المعاصرة داخل الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة، بينما ينسج أواصر الصلة بين المتحف والمجتمع».

وقال بیتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد میل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «نوسع إطار المشاركة في جائزة ريتشارد ميل للفنون 2022 لتشمل المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما نحتفي بالذكرى الخامسة لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي»، مضيفاً: «تشكل الجائزة هذا العام تحدياً للفنانين لتجسيد مفهومين غاية في القوة وهما: «الأيقونة والأيقونية»، بهدف إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية، وسنظل ملتزمين بتوفير الدعم للفنانين الإقليميين والإعراب عن تقديرنا لعالم الفن المعاصر».

من جهتها، قالت ثريا نجيم، مديرة إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي: «احتفاءً بالذكرى الخامسة لافتتاح المتحف، سيدعو معرض «فن الحين 2022» في اللوفر أبوظبي الفنانين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها لتسليط الضوء على مفهومَي «الأيقونة» و«الأيقونية» من خلال تأصيل الفن المعاصر ووضعه في سياقه بصورته الحالية، وتشجيعهم على إعادة التفاعل مع مفهوم الأيقونة لإحياء تأثيره الرمزي»، مضيفة: «كما نعلن عن انطلاق النسخة الثانية من هذه الفرصة الاستثنائية بالشراكة مع ريتشارد ميل، احتفالاً بجهود المتحف المتواصلة لعرض إبداعات الفن المعاصر وإبراز عملنا الدؤوب في إنشاء منصة للمواهب الفنية».

لجنة تحكيم

تضم لجنة تحكيم جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2022 كلاً من الشيخ زايد بن سلطان بن خلیفة آل نهيان، رئيس منصة «أ.ع.م اللامحدودة» وأحد كبار جامعي الأعمال الفنّية ورعاة مركز بومبیدو والمتحف البريطاني ومؤسسة الشارقة للفنون، بالإضافة إلى كريستین ماسل، الناقدة الفنية وكبيرة أمناء المتحف الوطني للفنون الحديثة في مركز بومبیدو، وهلا وردة، المهندسة المعمارية مؤسسة مكتب «إتش دبلیو» المعماري وشريكة جان نوفیل التي قادت مشروع اللوفر أبوظبي، والدكتورة ثريا نجیم، مديرة إدارة المقتنيات الفنّية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي، وريم فضة مديرة المجمع الثقافي ومنسقة معرض «فن الحين 2022» في متحف اللوفر أبوظبي.