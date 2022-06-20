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ثقافة
العسم يوقع كتاب «أمينة» في «العويس الثقافية»
أحمد العسم
21 يونيو 2022 00:51

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية غداً، أمسية شعرية للشاعر أحمد العسم، احتفاءً بديوانه الجديد «أمينة» الصادر عن دار غاف للنشر، وتدير الأمسية الشاعرة سوسن دهنيم.
يذكر أن أحمد العسم شاعر وأديب إماراتي صدر له ما يزيد على ثمانية إصدارات تتنوع بين الشعر الفصيح والعامي. ومن أبرزها: «مشهد في رئتي»، «يحدث هذا فقط»، «ورد عمري»، «الفائض من الرف»، «باب النظرة»، «صوت الرمان»، «فنر»، «سكون ينزلق»، و«المهمل من الحياة»، وغيرها.
وقد كتب الأديب علي أبو الريش على الغلاف الخلفي لكتاب «أمينة»: «في حالة الألم، عندما يكون القلب مكاناً تسكن فيه القصيدة، وتتألق جملها كأنها باب في غرفة أثرية عند زاوية في زقاق في قرية لم تزل تعبث بالرمل ليصبح زجاجاً لنوافذ غرفها.
هكذا يكمن الجرح العميق في وجدان الشاعر، يتجلى من خلال (الحبيبة) أمينة، ولا يبقى للاسم غير حلمه الأطول من ظل السدرة في بيته القديم، هو هكذا يكتب لنا العسم عن فكرة ربما لم تتفتق لوزتها عن عذوبة، أو حتى عن وعي في ذلك الغصن الذي تثقله».  

مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
الإمارات
أحمد العسم
مؤسسة العويس الثقافية
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