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ثقافة
منصة «جمعية الناشرين» في «المدينة المنورة للكتاب 1» تشهد إقبالاً لافتاً
منصة «جمعية الناشرين الإماراتيين» في المعرض
21 يونيو 2022 00:57

المدينة المنورة (الاتحاد)

شهدت منصة «جمعية الناشرين الإماراتيين» إقبالاً لافتاً على إصدارات دور النشر الإماراتية، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب، الذي يقام في مركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 16 إلى 25 يونيو الجاري، بتنظيم «هيئة الأدب والنشر والترجمة» في المملكة العربية السعودية.
تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض المدينة المنورة من خلال مشروع «منصة» المبادرة التي تجمع نخبة من إصدارات الناشرين الإماراتيين من أعضاء الجمعية، لإبراز نتاجاتهم وإصداراتهم المتنوعة في قطاعات معرفية متعددة، حيث شهد المعرض مشاركة 22 دار نشر عرضت 283 عنواناً.
وضمن أنشطتها ولقاءاتها خلال المعرض في نسخته الأولى، عقدت جمعية الناشرين لقاء مع عبداللطيف الواصل، مدير إدارة النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، حيث تمت مناقشة مشاركة الجمعية في المعرض، والفرص التي تضعها معارض الكتب في المملكة أمام الناشرين الإماراتيين.

  • راشد الكوس
    راشد الكوس

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، أن حضور الناشرين الإماراتيين في الدورة الأولى من معرض المدينة المنورة للكتاب يعكس عمق العلاقات الثقافية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقدرة قطاع النشر في دولة الإمارات على الحضور المؤثر في معارض الكتب، لافتاً إلى ريادة الاستراتيجية التي تتخذها «هيئة الأدب والنشر والترجمة» في المملكة، بإقامة معارض للكتاب في مختلف المدن السعودية، ما يمثل ارتقاء بسوق النشر وصناعته، وخدمة كبرى لمجتمع الثقافة والمعرفة.

جمعية الناشرين
الإمارات
جمعية الناشرين الإماراتيين
المدينة المنورة
السعودية
راشد الكوس
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