«مهرجان الصغار الأول» يحلِّق في عوالم المعرفة

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب بالمنطقة الشرقية عن فتح باب التسجيل في «مهرجان الصغار الأول»، الذي يستمر حتى 7 يوليو الجاري في مكتبات دبا الحصن، خورفكان، كلباء، وادي الحلو، تحت شعار «قائد المستقبل»، ويمثل المهرجان فضاءً ترفيهياً ومعرفياً تسعى من خلاله الهيئة إلى ترسيخ رسالتها في نشر المعرفة وتعزيز مهارات الأطفال الفكرية والنفسية، والتركيز على تنمية ثقافة الطفل، استمراراً لنهجها في استثمار كافة الإمكانيات في بناء أجيال المستقبل.

وتركز ورش وجلسات المهرجان التي تُنظم بإشراف المدرب حمد إغداني، على إثراء أوقات الأطفال بالمهارات التي تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتسهم في إتقانهم مهارات بناء روتينهم اليومي بشكل ناجح يجمع بين الترفيه والفائدة، كما يتمكن الأطفال من خلال برنامج المهرجان من تعلم مهارات التخطيط والتنفيذ والانضباط، والتعرف على مهارات حل المشاكل واتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى إتقانهم مهارات البحث والتعلم الذاتي، بأساليب تفاعلية وترفيهية.

وقال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية: تولي هيئة الشارقة للكتاب مدن المنطقة الشرقية اهتماماً بالغاً لإقامة الفعاليات والأنشطة التي تثري أوقات سكانها، ولاسيما فئة الأطفال في فترة الإجازة الصيفية، حيث تعتمد برامج المهرجان على تحفيز مواطن القوة في الصغار، والاستفادة من أسرار علوم التنمية البشرية في مخاطبة الأطفال بالأساليب المبتكرة التي تعزز فيهم الثقة بالنفس والاعتماد على الذات. وتصقل شخصياتهم ليكونوا قادرين على تحمل مسؤوليات الحياة في المستقبل.

وأضاف: نسعى من خلال مبادرة «مهرجان الصغار» إلى إيجاد بيئة تفاعلية للأطفال، تضمن اكتساب خبرات ومهارات جديدة تنمي آفاقهم، وتشكل لهم فرصة للعب والترفيه والتواصل الإيجابي فيما بينهم. ونرى في أشهر الإجازة الصيفية فضاءً واسعاً لممارسة الهوايات وتعزيز المهارات الحياتية والمعرفية لدى الصغار. ومن هذا المنطلق، فإن هيئة الشارقة للكتاب تحرص على إثراء أوقاتهم بما يعزز في أنفسهم حب القراءة، ويضمن لهم تنمية مهاراتهم الفكرية والعملية، وتحفيز قدراتهم نحو الإبداع والابتكار».