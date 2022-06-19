الإثنين 20 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«التبدّل والتحوّل».. يعكس علاقة الإنسان بالبحر
ثمار حلواني تتحدث حول أعمالها بالمعرض (الصور من المصدر)
20 يونيو 2022 01:08

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، معرض «التبدّل والتحوّل» للفنانة اللبنانية ثمار حلواني، الذي يستمر من 13 يونيو الجاري حتى 8 يوليو 2022 في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تأخذ ضيفة برنامج «الفنان المقيم» الجمهور عبر لوحاتها في رحلة إلى عمق البحر ليستكشف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء.
حضر حفل افتتاح المعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، الذي أكّد أن تنظيم معرض «التبدّل والتحوّل» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي تلبيةً لتطلّعات «دبي للثقافة» في تعزيز الإبداع ودعم المبدعين في إمارة دبي، وتوفير منصات نموذجية أمام الجمهور للتواصل مع الفنون والفنانين من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية «الهيئة» في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

  • لوحة من إبداعات ثمار حلواني
    لوحة من إبداعات ثمار حلواني

ويُعَدُّ المعرض تتويجاً لجهود الفنانة ثمار حلواني ضمن برنامج «الفنان المقيم» الذي استضافتها فيه «دبي للثقافة» في العام المنصرم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، لتكون أول فنانة مقيمة تستضيفها المكتبة، في إطار جهود «الهيئة» الرامية إلى إرساء بيئة حاضنة تضمن رعاية وتشجيع المواهب الفنية المبدعة في إمارة دبي وتنمية القطاع الإبداعي الواعد فيها، وصولاً إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي.
ويضم المعرض 15 لوحة تشكيلية مستمدة من الثقافة الإماراتية، وتتناول علاقة الإنسان بالبحر.
يُذكر أن حلواني فنانة متخصصة في مجال الرسم والنقش، حاصلة على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي من إيطاليا، وتعمل بوصفها رسامة توضيحية مستقلة لكتب الأطفال مع العديد من المؤلفين المعروفين في لبنان والشرق الأوسط، وحازت حلواني جائزة أفضل كتاب من مؤسسة الفكر العربي 21 عن كتابها «الفيل الرسام» عام 2017.

هيئة الثقافة والفنون
دبي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
الإمارات
شرطة أبوظبي تطلق «صيّف بأمان»
اليوم 12:59
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
دنيا
تحذير من جوجل.. احذفوا هذا التطبيق فوراً
اليوم 12:56
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
دنيا
مصر.. الشمس تتعامد على 6 معابد في يوم الانقلاب الصيفي
اليوم 12:50
الانقلاب الصيفي غداً.. أطول نهار في نصف الكرة الشمالي
دنيا
الانقلاب الصيفي غداً.. وأطول نهار في نصف الكرة الشمالي
اليوم 12:26
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
الإمارات
"تباشير الرطب" تعلن بدء موسم "القيظ" في الظفرة
اليوم 12:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©