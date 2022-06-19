«التبدّل والتحوّل».. يعكس علاقة الإنسان بالبحر

دبي (الاتحاد)

افتتحت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، معرض «التبدّل والتحوّل» للفنانة اللبنانية ثمار حلواني، الذي يستمر من 13 يونيو الجاري حتى 8 يوليو 2022 في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تأخذ ضيفة برنامج «الفنان المقيم» الجمهور عبر لوحاتها في رحلة إلى عمق البحر ليستكشف العلاقة الوجودية بين الإنسان والماء.

حضر حفل افتتاح المعرض الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، الذي أكّد أن تنظيم معرض «التبدّل والتحوّل» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم يأتي تلبيةً لتطلّعات «دبي للثقافة» في تعزيز الإبداع ودعم المبدعين في إمارة دبي، وتوفير منصات نموذجية أمام الجمهور للتواصل مع الفنون والفنانين من جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع رؤية «الهيئة» في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

لوحة من إبداعات ثمار حلواني

ويُعَدُّ المعرض تتويجاً لجهود الفنانة ثمار حلواني ضمن برنامج «الفنان المقيم» الذي استضافتها فيه «دبي للثقافة» في العام المنصرم في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، لتكون أول فنانة مقيمة تستضيفها المكتبة، في إطار جهود «الهيئة» الرامية إلى إرساء بيئة حاضنة تضمن رعاية وتشجيع المواهب الفنية المبدعة في إمارة دبي وتنمية القطاع الإبداعي الواعد فيها، وصولاً إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي.

ويضم المعرض 15 لوحة تشكيلية مستمدة من الثقافة الإماراتية، وتتناول علاقة الإنسان بالبحر.

يُذكر أن حلواني فنانة متخصصة في مجال الرسم والنقش، حاصلة على درجة الماجستير في الرسم التوضيحي من إيطاليا، وتعمل بوصفها رسامة توضيحية مستقلة لكتب الأطفال مع العديد من المؤلفين المعروفين في لبنان والشرق الأوسط، وحازت حلواني جائزة أفضل كتاب من مؤسسة الفكر العربي 21 عن كتابها «الفيل الرسام» عام 2017.