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ثقافة
«إصدارات تسجل تاريخ الوطن».. في ندوة بـ«الأرشيف»
«إصدارات تسجل تاريخ الوطن».. في ندوة بـ«الأرشيف»
20 يونيو 2022 01:08

أبوظبي (وام)

 يعقد الأرشيف والمكتبة الوطنية الأربعاء المقبل ندوته الخامسة في موسمه الثقافي 2022 تحت شعار «إصدارات أدبية تسجل تاريخ الوطن»، بمشاركة خبراء ومختصين لهم مؤلفاتهم وبحوثهم الإبداعية والمبتكرة، ومكانتهم الأدبية. 
تسلط الندوة الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأدب والتاريخ والتوثيق والدور الذي أداه الأدب، شعراً ونثراً، في التوثيق للإنسان والمكان على أرض الإمارات، والذي تحفظه بعض الإصدارات التاريخية والأدبية، وهذا ما يزيدها أهمية؛ إذ تبرز الدور الريادي لدولة الإمارات وأبنائها في المشهد الثقافي وتخلّده للأجيال القادمة، من أجل ربطهم بموروثهم وتقاليدهم العريقة.  ويأتي اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بموضوع هذه الندوة انطلاقاً من دوره الحالي في توثيق ذاكرة الوطن، والذي سيتعزز في المرحلة المقبلة التي ستشهد تأسيس المكتبة الوطنية لدولة الإمارات، والتي سيحفظ فيها تاريخ الإمارات وتراثها الأدبي والثقافي والفكري.  يذكر أن الندوة ستعقد في قاعة الشيخ خليفة بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، وسيبثها عبر منصة «زووم»، ويمكن متابعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
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