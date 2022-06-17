شيخة المسماري: العمل التطوعي في التراث يحتاج إلى التوعية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

حين يجتمع العمل الإعلامي بالتطوّعي، فإنّ في ذلك فائدة وخدمة أوسع من الجهود الفردية في إيصال الأفكار والتنفيذ الفاعل للأهداف، وكما تقول الإعلامية الإماراتيّة والمبحرة في العمل التطوّعي شيخة المسماري، لا بدّ من تعزيز الاهتمام بما نشأنا عليه من فطرة أصيلة وفي تطويع الذات لخدمة الآخرين.

تنشط المسماري متطوعةً في حقل التراث، معتبرةً هذا الحقل من الحقول المهمّة في الإمارات، بسبب مرورنا به، وحاجة الأجيال لكي يستقوا منه ما يفيد ويؤكّدوا أصالتهم في حياتهم، ولهذا فقد تخصصت في تقديم عدد من البرامج التراثيّة ذات العلاقة في تلفزيون الفجيرة.

وتستهدف المسماري في عملها فئة الشباب الإماراتي، فهم قادرون على تقديم الأفكار والعمل عليها وهم أيضاً مستعدون للتطوّع في حقول كثيرة، خصوصاً إذا ما تعلّق الأمر بتراثهم الناصع الذي يجب أن يكتسبوا مهارات وخبرات ضروريةً حوله.

أكملت المسماري 13 عاماً في مجال العمل التطوعي، وقدّمت برنامجاً بعنوان «سوالف شيخة» على تلفزيون الإمارات، وحصلت على جائزتي: الشارقة للعمل التطوّعي، والخير للعمل التطوّعي، عام 2018، وهي متعاونة في ذلك مع العديد من الجهات الحكومية والخاصّة بالإمارات، ومشاركة في أعمال تطوّعية خارج الدولة.

وترى في الشباب المتعلّم فرصةً كبيرة لتنفيذ الأفكار الخلاقة والمنخرطة في المجتمع وفائدة التراث، خصوصاً من الطلبة وخريجي الجامعات الذين يمكن أن تكون مشاريع تخرّجهم في هذا المجال.

وتهتمّ المسماري على صعيد حياتها الأسريّة بتربية أبنائها على حبّ التراث والتطوّع المتميّز والقيادي لأجله، ولذلك فقد أصبحوا من القياديين والناشطين في مجال التراث.

وتقول إنّ من خصائص تراثنا الإماراتي أنّه غنّيٌ وثري، وأنّ أهلنا عانوا وكافحوا في الحياة قبل مرحلة التطوّر وتغيّر وسائل وأساليب العيش، ولذلك فهو جزء من ردّ الجميل لهم، في أن نبرز تلك الفترة الثريّة في ظلّ تشجيع القيادة الرشيدة، ودعمها لهذا الجانب المهمّ والأصيل.

وتحاول المسماري في عملها أن تتغلّب على تنوع أفكار الناس ورؤيتهم المختلفة حول التراث، وعدم تقبّل بعضهم لفكرة التطوّع أساساً، وهو ما يعود إلى الثقافة والنشأة الاجتماعية والدراسة، ومن هنا كانت مهمّتها في التعريف بعوائد العمل التطوعي في مجال التراث «الذي عاشه آباؤنا وأجدادنا وتعبت أمهاتنا لأجله، وكان في الماضي القريب يشكّل أساس حياتنا في حبّ الأرض والانتماء للوطن والعمل الجاد والتعايش مع ظروف الصحراء والبحر والطبيعة».

وتؤكّد المسماري أنّ من أهمّ الأساليب التي تتبعها في ذلك، المحاضرات والندوات والورشات الثقافية المتخصصة، واستضافة المهتمين ونشر الجهود إعلامياً لتوسيع العمل على أكبر نطاق مجتمعي ومسؤول.