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ثقافة
«أبي سروال».. رواية ترصد واقع صعيد مصر
غلاف الرواية
18 يونيو 2022 01:30

شعبان بلال (القاهرة)

عبر طريق مقفر يسمع عنه ويعرفه كل أهل المنطقة، يمتد داخل الصحراء الغربية المصرية، يربط بين واحة الخارجة ونجع صغير يقع شمالي محافظة قنا، ومن نجوع الصعيد «الجواني» والبيئة، تغوص رواية «أبي سروال» في رحلة للكشف عن الشخصية الصعيدية وتوثيق حياة الصحراء ومجتمع الجنوب المتميزة بعادات وتقاليد فريدة. 
العمل للكاتب المصري الشاب أشرف التعلبي وينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الواقعية، وتسرد الرواية، بأسلوب بسيط تغلب عليه اللهجة الصعيدية، قصة بطلها «عم حربي»، الذي عشق الصحراء وأعطاها كل ما يملك حيث يطلقون عليه «ابن الصحراء»، لمعرفته بكل دروبها ومدقاتها.
وقال التعلبي، إن «أبي سروال» رواية اجتماعية، تنتمي لأدب الصحراء، في محاولة للكتابة عن بيئة جديدة، ونوع غير منتشر كثيرا في السرد الروائي المصري. 
وأضاف أنها ترصد واقعاً مجتمعياً لأحد النجوع الصغيرة التي يقيم فيها البطل، بكل ما يعانيه أهل هذه النجوع من انكسارات وما يتمنونه من آمال وأحلام، لافتا إلى أنها تتحدث عن كل ما يدور في عالم الصحراء بكل ما فيها من نباتات وحيوانات وتضاريس. 
يذكر أن الراوية الصادرة عن دار «بيت الياسمين» للنشر والتوزيع، فازت بجائزة الرواية بمسابقة المواهب الأدبية دورة الأديب الراحل خيري شلبي لعام 2021، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

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قنا بصعيد مصر
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