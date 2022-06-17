«الفكر والمعرفة» يناقش كتاب «باراديم أجمل للحياة»

العين (وام)

ناقش مجلس شما محمد للفكر والمعرفة كتاب «باراديم أجمل للحياة 117 فكرة في برمجة الذكاء الروحي» للكاتبة السعودية لمى عمر الغلاييني، المستشارة في التنمية البشرية.

قالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إن الكتاب يفتح النافذة على 117 طريقة لبرمجة الذكاء الروحي، مع تعبير الكاتبة عن وجهة نظرها بشأن الذكاء الروحي.

ونوهت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، إلى أن الكتاب يجمع مجموعة كبيرة من الأفكار قد تبدو أنها متفرقة إلا أن هناك خيطاً واحداً عميقاً يجمعها، وهو اليقين بأن التغيير في الباراديم الخاص بكل إنسان يعطيه مساحة كبيرة من جلاء الذكاء الروحي، ليحصل في النهاية على نموذج مختلف، ويحدث تغييراً حقيقياً وعميقاً في حياة الإنسان يسير في الاتجاه الذي يسعى إليه.

وأعربت الكاتبة سهام الشعشاع والدكتورة رفيعة غباش عن إعجابهما بالكتاب والموضوع الذي تم طرحه.