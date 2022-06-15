عمل فني من إبداع 7500 زائر لـ«إكسبو 2020»

دبي (وام)

تمت إزاحة الستار عن عمل فني عالمي من إبداع 7500 زائر لمعرض «إكسبو دبي 2020» من خلال تجربة فريدة من نوعها جمعت بين مجموعة متنوعة من تقنيات التصميم والتشكيل، من بينها تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد، واستخدام أدوات حديثة علاوة على الاستعانة بطرق التصنيع التقليدية وبرمجة تعتمد على استخدام برنامج مخصص. وطُلب من كل مشارك عمل رمز يشير إلى أبعاد وموضع كل قطعة، وتبع ذلك قطع واحدة أو أكثر من العصي الخشبية إما بصورة يدوية أو كهربائية ثم وضعها في مكان على مجسم على شكل خلية النحل مقاس 2.5 × 1.5 متر.

وجمع التصميم ثلاثي الأبعاد، الذي يتألف من 40 وحدة مكونة من عصي مقاس 26 × 26، وأكثر من 5 كيلومترات من الخشب، و27.040 قطعة، الفن والتكنولوجيا بطريقة تأسر قلوب المشاهدين.

وجاء إبداع «ذا سليبينج موس» خلال الشهر الأخير من «إكسبو 2020»، بصورة تشاركية لزوار الجناح الروماني، من بينهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المري الرئيس التنفيذي لقطاع الفنون والآداب بهيئة دبي للثقافة والفنون.

واستوحت فكرة أول عمل تم الكشف عنه في ذلك الجدار الفني من رائعة الفنان والنحات الروماني كونستانتين برانكوزي «ذا سليبينج موس»، وحمل العمل الفني نفس اسم العمل المستوحى منه، وهو فكرة المصمم فلورين كوبوز وفريقه من نود ديزاين لاب، حيث استضافوا ورشة عمل تفاعلية لمدة شهر واحد في الجناح الروماني بمعرض «إكسبو 2020»، الذي استطاع أن يجذب آلاف الأشخاص من كافة أنحاء العالم لإبداع واحد من أكبر المشروعات الفنية التعاونية في العالم. وسيتم عرض هذا العمل الفني في «إندكس مول» لمدة 30 يوماً. وكشف «إندكس مول»، مركز التجزئة الواقع في مركز دبي المالي العالمي، وأحد الأصول العقارية التابعة لمحفظة صندوق «الإمارات ريت»، الذي تديره شركة إكويتاتيفا /دبي/ المحدودة، بصورة رسمية عن هذا العمل الفني الفريد من نوعه في المدينة «وان وول».

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة إكويتاتيفا ماجالي موكيت: نحن متحمسون لعرض العمل الفني التعاوني التشاركي الرائع «ذا سليبينج موس» في إندكس مول. يعكس العمل قيمنا المتمثلة في جمع الناس سوياً لتحقيق شيء أكبر. وتمثل كل عصا في العمل الفني قصة شخص ما تمت صياغتها خلال لحظة إبداعها لتبقى إلى الأبد. إن الأمر يتعلق بإلقاء الضوء على الفكر الذي يجب أن تقوم عليه عملية بناء المجتمعات، ومن ثم يسعدنا أن يشاهد العمل كل شخص يزور جدار«وان وول» في «إندكس مول».