ضمن مهرجان أبوظبي.. «التعدد والوحدة» يعرض أعمال 10 فنانين يابانيين معاصرين

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ضمن برنامج فعاليات دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، واحتفالاً بمرور 50 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان، افتتح مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة اليابان وسفارة اليابان لدى الدولة، معرض «التعدد والوحدة: أعمال فناني اليابان المعاصرين» أمس الأول، في الغاليريا مول، جزيرة المارية في أبوظبي، والذي سيستمر حتى 7 يوليو المقبل.

إلى ذلك، قالت هدى الخميس، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: نحتفي بالفن الياباني المعاصر ضمن معرض «التعدد والوحدة: أعمال فناني اليابان المعاصرين» في أبوظبي، بالشراكة مع السفارة اليابانية لدى الدولة، وبالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وإمبراطورية اليابان، والتي بدأت في شهر مايو من العام 1972».

وأضافت: «يعكس المعرض التشكيلي بإشراف كوجي تاكيزاوا، وعبر أعمال عشرة تشكيليين يابانيين من الرواد، جماليات فن الطباعة الياباني المعاصر، ويترجم التزامنا وشركائنا في مؤسسة اليابان والسفارة اليابانية، بتعميق العلاقات بين البلدين الصديقين، وتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، وبناء جسور التلاقي وحوار الثقافات».

هدى الخميس

وأوضحت: «تسلط الأعمال الفنية الفريدة التي يتضمنها المعرض، الضوء على المفاهيم الثقافية التي سادت في اليابان منذ ما قبل السبعينيات من القرن الماضي، وتوثق لتطوّر التشكيل الياباني المعاصر، عبر أعمال استثنائية تبرز تطور المدارس الفنية في التجريد والقدرات الفائقة للفنانين في التعامل الخلاق تشكيلاً ونحتاً وتركيباً باستخدام الخامات المتعددة».

ومن جانبه، قال أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى دولة الإمارات: «آمل أن يقدم المعرض مساهمة جديدة في تعزيز التبادل الثقافي وترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين».

وفي تعليقه على استضافة المعرض، قال ديفيد روبنسون، الرئيس التنفيذي لشركة المارية للتجزئة: إن معرض «التعدد والوحدة: أعمال فناني اليابان المعاصرين» بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، يلقى الضوء على الإرث الغني لدولة اليابان، وجماليات الفن الياباني المعاصر.

ويقدم المعرض، الذي يقيمه كيوجي تاكيزاوا من متحف مدينة ماتشيدا للفنون الغرافيكية في طوكيو، أعمالاً طباعية من إبداع عشرة فنانين يابانيين مرموقين في مجال الفن المعاصر، استكشفوا مجموعة واسعة من الإمكانات الفنية من خلال الطباعة وعملوا على توسيع نطاق التعبير في الفن المعاصر باستخدام وسائط الطباعة في السبعينيات، والفنانون المشاركون هم: ماساناري موراي، توشينوبو أونوساتو، ياسوكازو تابوتشي، يايوي كوساما، ناتسويوكي ناكانيشي، وهيتوشي ناكازاتو، وتوموهارو موراكامي، وناويوشي هيكوساكا، وكوساي هوري، وتويكو تاتسونو.

وبدلاً من التركيز على متخصصي الطباعة الذين رسموا تاريخ فن الطباعة المعاصرة في اليابان، يبحث المعرض في أعمال الفنانين الذين اتبعوا الاتجاهات السائدة في الفن المعاصر وحاولوا إعادة تقييم التاريخ الحالي لفن الطباعة اليابانية المعاصرة.