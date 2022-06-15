«ربع قرن» تُعلن عن الفائزين بجائزة الإبداع المسرحي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن الفائزين بجائزة الإبداع المسرحي 2022، التي أطلقتها في يناير من العام الجاري، ضمن مشروعها التكاملي في المسرح وفنون العرض، في إطار حرصها على إثراء الساحة الفنية الإماراتية بعدد من الطاقات الشابة الواعدة في المجال المسرحي، وتتويجاً للإبداعات الفردية لمنتسبي مؤسساتها من «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات - تطوير».

وفازت هاجر يوسف من الشارقة لتطوير القدرات، وفاطمة علي من سجايا فتيات الشارقة، وإسماعيل عمر من ناشئة الشارقة بجائزة الإبداع المسرحي - فئة المشاهدة المسرحية، وانفردت عائشة جبريل من سجايا فتيات الشارقة بالجائزة في فئة الكتابة المسرحية، فيما حصد جائزة القراءة المسرحية كل من مريم السلامي من سجايا فتيات الشارقة، وهمام خلف من ناشئة الشارقة، وليلى السلامي من أطفال الشارقة، أما جائزة القراءة المسرحية فكانت من نصيب نورة النقبي وهدى اليماحي من أطفال الشارقة.

وأدار خبير الفنون المسرحية عدنان سلوم، مشرف مشروع ربع قرن للمسرح وفنون العرض، ومهند عبدالرحمن مشرف مسار الفنون المسرحية في أطفال الشارقة، حواراً تفاعلياً مع منتسبي مؤسسات ربع قرن، للتعرف إلى مهاراتهم المكتسبة من المشاركة في ورش برنامجي الفنون المسرحية، وفنون العرائس، وإلقاء الضوء على ما تم إنجازه، ومقترحاتهم للتطوير في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل أطلقت «ربع قرن»، مبادرة جديدة في الكتابة الإبداعية، ضمن برنامج الفنون المسرحية بعنوان «مسابقة الكتابة المسرحية» تحمل شعار «شركاء في صنع المحتوى المناسب لمسرحنا»، وهي مسابقة موجهة للموهوبين والمبدعين من مؤلفي النصوص المسرحية من فئات المجتمع كافة على اختلاف مراحلهم العمرية.

وحددت «ربع قرن» شروطاً يجب توافرها في النصوص المُقَدّمة للمشاركة، حيث يشترط أن يستند النص إلى واقعة تاريخية أو واقعية ذات مغزى إنساني، وأن يستهدف المشارك بكتابته فئة من الفئات العمرية المستهدفة في مؤسسات ربع قرن، في نص جديد ومكتوب باللغة العربية الفصحى وفقاً لمقومات الكتابة المسرحية، في مستند بصيغة «وورد» في حدود 2500 كلمة للنص الخاص بفئة الأطفال في الأعمار من 6 إلى 12 عاماً، و3000 كلمة للنصوص الخاصة بفئتي الناشئة والفتيات في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، و3500 كلمة للنص الخاص بفئة الشباب في الأعمار من 19 إلى 31 عاماً، وألا يكون قد سبق تقديمه على خشبة المسرح، أو تمت المشاركة به في مسابقات مماثلة، وأن يمتلك المشارك الحقوق الفكرية الخاصة بالنص المُقَدّم.

ورصدت ربع قرن جوائز قيمة تصل إلى 94 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بواقع 10.000 درهم للمركز الأول، و8.000 درهم للمركز الثاني، و6.000 درهم للمركز الثالث.