وفد من «الفجيرة للفنون الجميلة» يزور «جمعة الماجد»

دبي (الاتحاد)

زار وفد من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أمس، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بهدف الاطلاع على جهود المركز في حفظ التراث، وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة.

وضمَّ الوفد علي الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وشيخة الشرع، رئيس قسم العلاقات العامة والمساعد التنفيذي في الأكاديمية، وانجود الزحمي، المنسق الإعلامي في الأكاديمية، وكان في استقبالهم شيخة المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة.

بدأت الزيارة في معرض مسيرة العطاء الذي يضمُّ عدداً من المخطوطات الأصلية، وصوراً توثق الزيارات العلمية والاتفاقيات التي عقدها المركز مع مؤسسات ثقافية عالمية، ثم زار الوفد قسم المكتبات الخاصة واطلع على عمليات التحويل الرقمي لجميع الكتب والوثائق في المختبر الرقمي، وخُتِمَت الزيارة في قسم المخطوطات، حيث شاهد الوفد بعض المقتنيات من المصاحف والمخطوطات الأصلية.