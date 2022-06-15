«الشعر العربي» يحط في تشاد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصل الملتقيات الشعرية في أفريقيا تنقلها بين مدن عدة، حيث احتضنت جمهورية تشاد، مؤخراً، النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع مَجمع اللغة العربية في تشاد على مدار يومين، بمشاركة 30 شاعراً.

وأكد المنسق الثقافي في تشاد أحمد أبو الفتوح عثمان، أن صاحب السمو حاكم الشارقة بعد أن جعل الإمارة قبلة للعلم ومقصداً للفهم، يوسّع الآفاق للغة العربية لكي تسمو في فضاءات أفريقيا لتجتمع هذه الكوكبة في ملتقى واحد هو الأول من نوعه في تشاد، مشيراً إلى أن الملتقى سيكون كاشفاً حقيقياً عن المواهب الشعرية في بلاده.

وقال سفير دولة الإمارات لدى تشاد، راشد بن سعيد الشامسي: «نشهد تعاوناً بين مَجمع اللغة العربية في جمهورية تشاد ودائرة الثقافة بإمارة الشارقة، من أجل إقامة هذه الفعالية الثقافية التي تسهم في تعميق أواصر الأخوّة بين الشعبين الشقيقين». وأشار إلى أن الملتقى يجمع نخبة من المثقفين والمهتمين بالشعر العربي في تشاد، مؤكداً أنه «ركيزة أساسية في الثقافة العربية والإسلامية».

وأشاد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار التشادية بايلاسيم امبايلو فينسا، بدور الشارقة في دعم الثقافة، و«البادرة المتمثلة بالملتقيات الشعرية في أفريقيا من صاحب السمو حاكم الشارقة»، آملاً أن يقام الملتقى بشكل دوري حتى تنتعش الساحة الثقافية الأدبية التشادية، ويرتفع مستوى كفاءة المثقفين والمبدعين في مجال الشعر.

وقال رئيس مَجمع اللغة العربية عثمان محمد آدم، إنه منذ نشأة مَجمع اللغة العربية، في تشاد عُهدَ إليه خدمة هذه اللغة الكونية، مشيراً إلى أن ملتقى الشعر العربي في تشاد سيكون داعمة أساسية لتسجيل هذه اللغة وبسطها، كما سيعمل على تفعيل المخزون الثقافي وإبراز مكانة الأدب واكتشاف المواهب الشعرية الجديدة.