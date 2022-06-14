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ثقافة
رئيس البرلمان العربي: مكتبة محمد بن راشد صرح ثقافي عالمي
مكتبة محمد بن راشد (وام)
15 يونيو 2022 00:38

القاهرة (وام)

أشاد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بتدشين مكتبة محمد بن راشد في الإمارات، باعتبارها ستكون صرحاً ثقافياً عالمياً يدعم ويعزز الدور التنويري والمعرفي الرائد الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لدعم الأجيال الناشئة في المنطقة العربية وتسليحها بالعلم والمعرفة. وقال رئيس البرلمان العربي -في بيان- إن هذه المكتبة ستقدم رسالة سامية وهدفاً نبيلاً للارتقاء بالمستوى الفكري والمعرفي لشبابنا العربي وتأهيلهم التأهيل الصحيح ووضعهم على خريطة العلم العالمية.

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
البرلمان العربي
عادل العسومي
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