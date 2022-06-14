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ثقافة
«كنز الخمسين عاماً».. يستلهم كتاب «قصتي»
شيماء المرزوقي
15 يونيو 2022 01:36

الاتحاد (أبوظبي)

صدر عن دار موتيفيت للنشر والتوزيع، كتاب: «كنز الخمسين عاماً» من تأليف شيماء محمد المرزوقي، حيث تضمَّن الكتابُ (34) نصّاً، كان إطاره العام وموضوعه الرئيس، النصوصَ التي نُشِرَت في كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
قالت المرزوقي في مقدمتها للكتاب: «لا يُعَدُّ كتاب: «كنز الخمسين عاماً»، قراءةً لكتاب «قصتي»، ولا هو مجارَاة له، ولا هو أيضاً قراءة نقدية أو انطباعية، بل هو في مجمله آراء مَن تعلَّم من كتاب «قصتي»، هي وجهاتُ نظر تلميذٍ وجد في كتاب «قصتي» الكثير من الأفكار والآراء التي تستحق الاحتفاء وإعادة البث.
وأضافت أنه يمكن القول إن كتاب: «كنز الخمسين عاماً» صدًى وأثرٌ ونتاجٌ لما جاء في كتاب «قصتي».
ومن خلال 34 نصاً ضمها الكتاب، تجد أن المؤلفة حاولت الدُّخول في عمق محتوى كتاب «قصتي»، وأن تُبسِّط المعلومات الآسِرة وتُعِيدها بأقل جهدٍ ذهنيٍّ، وبأبسط طريقة ممكنة.
ومن موضوعات كتاب: «كنز الخمسين عاماً»: البداية مع الكنز، الوفاء والمحبَّة، درسُ الازدهار والانهيار، النَّوم مع العقارب، عقارب الصَّحراء وعقارب البشر، ما أقسى البشر، وما أجمل الصَّحراء!، عندما يكتب القلب، العدالة في دستور غير مكتوب، الأزمات ومعادن النَّاس، دبي... دروسُ الثَّبات والقوَّة، خيمة الاتفاق التاريخي، لأن الله معي، الإدارة في الصَّحراء، الإنسان وليس المنصب، البحث عن الإنسان، الإيمان بفكرة، ودروس العطاء.

كتاب قصتي
محمد بن راشد
الإمارات
شيماء المرزوقي
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