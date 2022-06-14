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ثقافة
في مكتبة محمد بن راشد.. روبوتات لجلب الكتب واسترجاعها
في مكتبة محمد بن راشد.. روبوتات لجلب الكتب واسترجاعها
15 يونيو 2022 01:35

دبي (وام)

تستعد مكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية الجديدة في دولة الإمارات، لفتح أبوابها للجمهور غداً للمرة الأولى، بعد تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للمكتبة أمس الأول. 
ويُعد «المخزن الآلي» بالطابق الأول واحداً من أكبر الأقسام في مكتبة محمد بن راشد، وتضم أكثر من مليون عنوان، وتعتبر منظومة العمل الذكية به هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج عموماً، حيث تعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال منظومة عمل ذكية تعمل عن طريق طلب العنوان إلكترونياً، ومن ثم إرسال أمر إلى الروبوتات للبحث أوتوماتيكياً عن «الكتاب»، من بين أكثر من مليون عنوان، وجلبه إلى أي من المكتبات التسع المنتشرة في سبعة طوابق، ويتنقل الكتاب عبر مسار «سير» إلكتروني وصولاً إلى يد القارئ، فضلاً عن نظام استرجاع إلكتروني للكتب. ويعد مختبر «رقمنة الكتب»، أضخم مشروع للحفاظ على الكتب النادرة من خلال توثيقها وأرشفتها إلكترونياً وتحميلها على موقع المكتبة حتى يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع خاصة طلبة المدارس والجامعات، بل وفي العالم العربي بأكمله. 
إلى ذلك، قال د. محمد سالم المزروعي، المدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد، إن المكتبة تتألف من تسع مكتبات تخصصية تمثل موسوعة معرفية إنسانية هي: المكتبة العامة، ومكتبة الإمارات، ومكتبة الشباب، ومكتبة الفنون والإعلام ومكتبة الطفل، ومكتبة المجموعات الخاصة، ومكتبة الخرائط والأطالس، ومكتبة الأعمال، ومكتبة الدوريات، لافتاً إلى أن المكتبة توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الكتب الإلكترونية وغيرها من الوسائط الرقمية، والاطلاع على ملايين الكتب ومصادر المعلومات والمحتوى من جميع أنحاء العالم.

محمد بن راشد
دبي
الإمارات
مكتبة محمد بن راشد
روبوتات
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