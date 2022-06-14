شراكة بين «دبي للثقافة» و«حي» لدعم المجتمع الإبداعي

دبي (الاتحاد)

تتعاون هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع «حي»، تطبيق مجاني على شبكة التواصل الاجتماعية للأحياء المتجاورة في دبي، بهدف إنشاء أحياء رقمية مترابطة في مدينة دبي، من خلال تقديم طريقة تفاعلية لبناء وجود رقمي للمبدعين داخل مجتمعاتهم، متيحة لهم منصة لتعزيز وصولهم وانتشارهم، ومساعدة أعمالهم على النمو والازدهار.تسعى الشراكة بين «دبي للثقافة» و«حي» إلى ربط المواهب الإبداعية في أحياء ومناطق دبي المختلفة، وتوفير الفرصة أمامهم لاستعراض أعمالهم وتقديم خدماتهم الإبداعية، حيث سيتم تنفيذها وفق ثلاث مراحل، تتمثّل المرحلة الأولى منها في إنشاء «حي القوز» الرقمي على التطبيق، الذي سيوفر في هذه المرحلة أيضاً مساحة مخصصة لدبي للثقافة لنشر جميع الإشعارات والتحديثات التي ترغب في مشاركتها مع أفراد المجتمع.

وقالت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»: «تماشياً مع مساعينا الهادفة إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي في العالم، عبر خلق مناخ محفّز للمواهب والمبدعين في الإمارة، وانطلاقاً من مهمتنا في إرساء الأسس لبيئة ثقافية وإبداعية شاملة تستقطب وتجذب فرص التعاون البنّاء، فإننا دوماً منفتحون على الأفكار والرؤى الجديدة التي تواكب العصر وتطوراته في شتى ساحات المعرفة والإبداع من أجل تحقيق هذه المساعي».

وتابعت: «أصبحت منصات التواصل الاجتماعي قوة جديدة فاعلة على مستوى المشاركة وتواصل المجتمعات ودعم الأعمال، وتزداد شعبيتها حول العالم يوماً بعد يوم، ونحن نحرص على استثمار أحدث وسائل العصر التي تعيننا على تحقيق مهمتنا الثقافية، بالتعاون مع الخبراء في هذا المجال، وشراكتنا مع «حي» تأتي ضمن هذا الإطار، وتعكس قناعتنا بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المجتمع الإبداعي وتعزيز المشهد الثقافي في الإمارة، كما يندرج ضمن إطار حرص الطرفين على الإسهام الفاعل في دعم جهود الإمارة لتصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم».

وأشارت هالة بدري إلى إن هذه الشراكة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الإبداعي في دبي، حيث ستسهم في الارتقاء بإمكانية الوصول والمشاركة من خلال تعزيز وزيادة المشاركة داخل الأحياء الرقمية المحلية في المنطقة الواحدة، ومنها إلى المدينة الأوسع، فضلاً عن تشجيع الإيرادات والنمو عبر إتاحة المجال أمام رواد الأعمال لتسويق أعمالهم وخدماتهم والترويج لعروضهم مجاناً في جميع أنحاء المدينة، إلى جانب أثرها الاجتماعي المهم في خلق مجتمع إبداعي متصل.

والتطبيق متاح حالياً باللغة الإنجليزية، ومستقبلاً سيتوافر باللغة العربية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من هذا التعاون إطلاق أحياء مجاورة إضافية إلى أن يتم تغطية المدينة بأكملها، ما يتيح المجال أمام كل شركة محلية موجودة في أي حي للوصول إلى أحياء مختارة مجاناً.

أما المرحلة الثالثة، فتشهد إطلاق ميزة المجموعات لربط المبدعين داخل مجتمعاتهم السكنية، وكذلك في جميع أنحاء دبي، إضافةً إلى إطلاق تقويم الأحداث، والذي سيوفر طريقة أكثر تفاعلية للمبدعين ورواد الأعمال المحلية لجدولة أحداثهم ومواكبة كل ما هو جديد على مستوى القطاع.من جهته، قال كريس دارنيل، مؤسس مشارك في «حي»: «من خلال تعاوننا مع (دبي للثقافة)، نهدف إلى إنشاء أحياء أقوى وأكثر ارتباطاً يمكن للمقيمين والمبدعين الاعتماد عليها، بالإضافة إلى مساعدة الشركات المحلية على التواصل مع الأحياء التي يختارونها في جميع أنحاء المدينة».