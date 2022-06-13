10 شعراء في النسخة الأولى من «نيجيريا للشعر العربي»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واصلت مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا تجوالها بين دول عدة، حيث شهدت جمهورية نيجيريا الاتحادية، أمس الأول، انطلاق النسخة الأولى من ملتقى الشعر العربي، الذي نظمته دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، بمشاركة 10 شعراء محليين.

حضر حفل الافتتاح نائب رئيس جامعة «عمر موسى يَرْأَدُوا» د. خالد حسن عبد الله، وعدد من الأكاديميين وممثلي جمعيات لغوية وعلمية ونوادٍ ثقافية عربية نيجيرية.

إلى ذلك، قال خالد حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة «عمر موسى يَرْأَدُوا»: «أبعث بآيات الشكر والتقدير والامتنان والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته تنظيم المهرجان الشعري الأول من نوعه في نيجيريا».

وتابع: «أدعو جميع المشاركين إلى الاستفادة منه في التدريب والتطوير وتنمية المواهب والقدرات والإبداعات الفنية والشعرية، وقد جاء هذا الملتقى في التوقيت المناسب، نظراً إلى تزايد عدد المثقفين والمتعلمين للغة العربية في نيجيريا، وكذلك تزايد عدد الشعراء من الشباب الذين لديهم مواهب وقدرات، فهذه ساحة مناسبة للتدريب والتطوير والإفصاح عن الأحاسيس والعواطف الجياشة في النفوس».

وشارك في الأمسية 10 شعراء، هم: أحمد رابح عبد الرحمن، وإسماعيل أبو بكر الفلاني، وزينب علي إنوا، ومصطفى تجاني أبو زرع، وعثمان أبو بكر قوقي، وباز عبد الله يحيى، آدم عثمان إسحاق، ويوسف زكرياء، ومسعودة ثالث سيد، وناصر كبر المالكي، وتنوّعت الجلسة الشعرية في مشاربها اللغوية، واستحضرت القصائد قيم الجمال، كما شكّلت فرصة للتعرف على بيئات ثقافية جديدة ومتجددة، تؤسس لكينونة شعرية، وتنفتح على آفاق القصيدة واسعة المدى.

وأشار المنسق الثقافي في نيجيريا عمر آدم محمد، إلى أهمية إقامة ملتقى شعري في نيجيريا للكشف عن المواهب، وثمّن التعاون القائم بين المؤسسة الخيرية لتعليم ونشر اللغة العربية في نيجيريا، ودائرة الثقافة في الشارقة على ما بذلوه من جهد مقدر لتسهيل إقامة هذا الملتقى.