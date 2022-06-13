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ثقافة
الشارقة تدعو السعودية إلى «المسرح الخليجي»
أحمد بورحيمة يقدم الدعوة إلى سلطان البازعي (من المصدر)
13 يونيو 2022 18:26

الشارقة (الاتحاد)

واصل وفد من دائرة الثقافة في الشارقة برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح مدير مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، جولة على عواصم دول مجلس التعاون، بهدف دعوة فرقها إلى المشاركة في الدورة الرابعة من المهرجان الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في فبراير المقبل، بعد توقف بسبب ظروف جائحة «كورونا» في الفترة الماضية.
وفي هذا الإطار التقى الوفد بالرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، سلطان البازعي، حيث قدم له دعوة المشاركة.
وبحث اللقاء سبل التنسيق والتكامل دعماً لرواد ومواهب وفرق وأنشطة المسرح الخليجي، وأكد الدور المهم الذي يلعبه مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في هذا الاتجاه.
وشاركت السعوديَّة في الدورات الثلاث الماضية بـ«بعيداً عن السيطرة» للمخرج سامي الزهراني (2015)، و«تشابك» للمخرج أحمد الأحمري (2017)، و«حبوس» للمخرج نوح الجمعان (2019).
وتأسس مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في العام 2015، وينظم مرة واحدة كل عامين، بمسرح قصر الثقافة، ويتكفل المهرجان بإنتاج عروضه، وتقتصر المشاركة فيه على الفرق المشهرة من قبل الجهات الرسميَّة بدولها، بعروض موجهة إلى «الكبار»، ولم يسبق تقديمها في مسابقة مسرحيَّة (خليجيَّة أو عربيَّة)، وترسل ملفات المشاركة إلى دائرة الثقافة قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المهرجان، متضمنة النص، والمعلومات المتصلة بالفرقة، واللوازم التقنيَّة، ووصف المناظر وفضاء العرض.
وإلى جانب مسابقة العروض، يحتضن مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، مجموعة من الندوات الفكريَّة والورش التدريبيَّة، كما ينظم مسامرات ليليَّة تضيء على واقع المسرح في دول المنطقة، عبر شهادات لفنانين من أجيال عدة.

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