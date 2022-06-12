دعوة سلطنة عمان للمشاركة في «المسرح الخليجي»

الشارقة (الاتحاد)

واصل وفد دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، جولته في دول مجلس التعاون، لدعوة فرقها إلى المشاركة في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ووصل الوفد، الذي يرأسه أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، إلى سلطنة عمان، حيث التقى أمس، إبراهيم بن سيف بني عرابة، المدير العام المساعد للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وسلمه دعوة المشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، التي تقام في شهر فبراير المقبل.

وقال بورحيمة، إن المهرجان يجيء ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ويهدف إلى دعم الحركة المسرحيَّة الخليجيَّة، وتعزيز إمكاناتها الفنيَّة، وترسيخ حضورها بين الجمهور. وتطرق اللقاء إلى أهميَّة المهرجان في جمع التجارب المسرحيَّة الخليجيَّة، وتشجيع الفرق على مواصلة الجهود، وإثراء المشهد بالعروض الحديثة. وشاركت سلطنة عمان في الدورات الثلاث الماضية من المهرجان، الذي ينظم مرة واحدة كل عامين، حيث كانت مشاركتها الأولى بمسرحيَّة «النيروز» للمخرج جاسم البطاشي (2015)، و«حرب السوس» للمخرج مرشد راقي (2017)، و«مدق الحناء» للمخرج يوسف البلوشي (2019).

وإلى جانب مسابقة العروض، يحتضن مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي تأسس عام 2015 مجموعة من الندوات الفكريَّة والورش التدريبيَّة، كما ينظم مسامرات ليليَّة تضيء على واقع المسرح في دول المنطقة، عبر شهادات لفنانين من أجيال عدة.