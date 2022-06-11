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ثقافة
المرشد السياحي.. واجهة لحضارة وهوية المكان
جانب من الورشة الافتراضية (من المصدر)
12 يونيو 2022 00:51

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة ورشة افتراضية تحت عنوان «الإرشاد السياحي والسمعة المؤسسية»، بالتعاون مع هيئة الشارقة للمتاحف، حيث قدمها خالد حسين منصور مشرف البحوث في متحف الشارقة للآثار، بحضور عدد من المرشدين السياحيين من كلا الجهتين ومن منتسبي الجهات والمؤسسات السياحية والثقافية في الدولة. 
تناولت الورشة عدداً من المحاور، منها التعريف بمهنة الإرشاد السياحي والرسالة التي يجب أن ينقلها المرشد لمتلقي الخدمة الثقافية ومدى تأثير الإرشاد السياحي على سمعة المؤسسة، بالإضافة إلى السلوكيات التي يجب أن يتبعها المرشد السياحي أثناء عملية الإرشاد لمختلف فئات المجتمع. 
وصرح أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، بأن مهنة الإرشاد السياحي من أهم المهن، فالمرشد السياحي لا يعد واجهة لمؤسسته الثقافية أو السياحية فحسب، بل هو واجهة لحضارة وهوية المكان، ومن خلاله يتشكل لدى السائح أو الزائر الانطباع -رسم الصورة الذهنية-، فالمرشد سفير في أرض وطنه ومرآة تعكس ثقافة المجتمع المحلي، ونحن سعيدين اليوم بالتعاون المثمر مع هيئة الشارقة للمتاحف في طرح هذه الورشة التي استفاد منها عدد من المرشدين العاملين في عدد من القطاعات.
من جانبها، قالت أمل إبراهيم النعيمي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، إن مكتب الاتصال أطلق منذ مطلع العام الحالي سلسلة من الورش التي تصب في مواضيع السمعة المؤسسية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة بهدف خلق كادر وظيفي قادر ومؤهل لعكس صورة إيجابية ومشرقة عن الدائرة، وذلك ضمن مجموعة من الخطط والسياسات والبرامج التي رسمها المكتب لإدارة السمعة المؤسسية.

دائرة الآثار والمتاحف
رأس الخيمة
هيئة الشارقة للمتاحف
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