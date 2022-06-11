الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«أكاديمية الشعر» تحتفي بتخريج 30 طالباً
«أكاديمية الشعر» تحتفي بتخريج 30 طالباً
12 يونيو 2022 00:51

أبوظبي (وام)

 اختتمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الموسم الرابع عشر لتخصص «الشعر النبطي ودراساته»، حيث نظمت الأكاديمية بهذه المناسبة حفلاً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مديرها سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن رئيس وحدة البحوث والتأليف، والمحاضرين إبراهيم الخالدي ومحمد نور الدين وعبدالله الهدية الشحي، إلى جانب 30 من طلبة الأكاديمية يمثلون دفعة جديدة من خريجيها. 
أكد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، خلال كلمته في الحفل، أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية يمثل رافداً جديداً للساحتين الشعرية والبحثية، منوهاً إلى سعي الأكاديمية منذ انطلاقتها إلى خدمة المواهب الشعرية والبحثية الشابة في دولة الإمارات وخارجها. 
وقال العميمي إن انتهاء الدراسة في الأكاديمية ليس إلا بداية خطوة جديدة للخريجين كي يبدعوا في مختلف المجالات المتصلة بالشعر والأبحاث الأكاديمية، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم الإبداعي. 
من ناحيته، توجه الطالب عبدالرضا حسين في كلمة الخريجين بالشكر إلى إدارة الأكاديمية التي قدمت لهم كل الدعم والتحفيز لإنجاح هذا الموسم، وألقى قصيدة بعنوان «شكر وتقدير» عبر فيها عن امتنان الطلبة للدعم الذي قدمته لهم إدارة الأكاديمية خلال الموسم الدراسي الذي تتوج بالنجاح الباهر وعاد عليهم بالفائدة الكبيرة.

أكاديمية الشعر
أبوظبي
الشعر النبطي
آخر الأخبار
البابا يأمل بتحديد موعد جديد لجولته الإفريقية
عربي ودولي
البابا يأمل بتحديد موعد جديد لجولته الإفريقية
اليوم 19:11
أرشيفية
عربي ودولي
قتيلان وجرحى بهجوم على حافلة في أفغانستان
اليوم 19:09
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
الرياضي
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
اليوم 18:54
أرشيفية
عربي ودولي
الفرنسيون يصوتون في انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون
اليوم 18:39
أرشيفية
عربي ودولي
زلزال عنيف يضرب إقليم «جاوة الشرقية» الإندونيسي
اليوم 18:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©