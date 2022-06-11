«أكاديمية الشعر» تحتفي بتخريج 30 طالباً

أبوظبي (وام)

اختتمت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الموسم الرابع عشر لتخصص «الشعر النبطي ودراساته»، حيث نظمت الأكاديمية بهذه المناسبة حفلاً عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مديرها سلطان العميمي والدكتور غسان الحسن رئيس وحدة البحوث والتأليف، والمحاضرين إبراهيم الخالدي ومحمد نور الدين وعبدالله الهدية الشحي، إلى جانب 30 من طلبة الأكاديمية يمثلون دفعة جديدة من خريجيها.

أكد سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، خلال كلمته في الحفل، أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية يمثل رافداً جديداً للساحتين الشعرية والبحثية، منوهاً إلى سعي الأكاديمية منذ انطلاقتها إلى خدمة المواهب الشعرية والبحثية الشابة في دولة الإمارات وخارجها.

وقال العميمي إن انتهاء الدراسة في الأكاديمية ليس إلا بداية خطوة جديدة للخريجين كي يبدعوا في مختلف المجالات المتصلة بالشعر والأبحاث الأكاديمية، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم الإبداعي.

من ناحيته، توجه الطالب عبدالرضا حسين في كلمة الخريجين بالشكر إلى إدارة الأكاديمية التي قدمت لهم كل الدعم والتحفيز لإنجاح هذا الموسم، وألقى قصيدة بعنوان «شكر وتقدير» عبر فيها عن امتنان الطلبة للدعم الذي قدمته لهم إدارة الأكاديمية خلال الموسم الدراسي الذي تتوج بالنجاح الباهر وعاد عليهم بالفائدة الكبيرة.