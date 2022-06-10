«الشيخ زايد للكتاب» تفتح باب الترشح لدورتها الـ17

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن فتح باب الترشح لدورتها السابعة عشرة المقبلة بداية من شهر يونيو الجاري، وحتى الأول من أكتوبر المقبل.

يأتي الإعلان بعد النجاح الذي حققته الدورة السادسة عشرة السابقة والتي تلّقت ترشيحات هي الأكبر على صعيد فروعها التسعة منذ انطلاقتها، إذ بلغ عدد المشاركات التي وصلت للجائزة أكثر من 3 آلاف مشاركة من 55 دولة من بينها 20 دولة عربية، بزيادة مثّلت 28% عن الدورة الخامسة عشرة من الجائزة وذلك في فروعها التسعة، الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلِّف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، وشخصية العام الثقافية.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أمين عام الجائزة: «تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب مشوارها الأصيل في إثراء الثقافة العربية وها نحن اليوم نستعد لفصل جديد من فصولها واحتضانها للمبدعين والمبدعات من مختلف أنحاء العالم، كما إن الجائزة اليوم باتت واحدة من أرفع الجوائز قيمة وقدراً وما يترجم ذلك أعداد المشاركات التي تلقتها في دورتها السابقة وهكذا يعكس حرص الأدباء والمفكرين من مختلف الحقول على الفوز بها، لهذا نتطلع لأن نشهد مشاركات نوعية في الدورة المقبلة تكشف عن مبدعين وفائزين جدد لإغناء الساحة الثقافية والفكرية بالكثير من المعارف».

وتستقبل الجائزة ترشيحات ذاتية من المؤلفين أنفسهم إلى جانب ترشيحات دور النشر التي تستطيع تقديم ترشيحات الكتب الصادرة عنها بعد نيل موافقة المؤلفين الخطية، وفيما يخص شروط الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب، يجب أن تكون جميع الأعمال المرشحة قد تم نشرها خلال العامين الماضيين، وألا تكون قد حازت جوائز دولية بارزة، كما يجب أن تكون الأعمال الأصلية المرشحة قد كُتبت باللغة العربية، باستثناء الأعمال المرشحة ضمن فرع «الترجمة» (سواء الأعمال المترجمة من أو إلى اللغة العربية)، والأعمال المرشحة ضمن فرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، حيث تقبل الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية. أما بالنسبة لجائزة «شخصية العام الثقافية»، فيجب أن يتم ترشيح المتقدمين من قبل المؤسسات الأكاديمية، أو البحثية، أو الثقافية، أو الهيئات الأدبية والجامعات، أو من ثلاث شخصيات فكرية وثقافية بارزة، فيما يتعين على المتقدمين للفروع الأخرى تعبئة نماذج الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة بأنفسهم.

ويمكن للراغبين في الترشح للدورة الجديدة الاطلاع على المعلومات الكاملة حول خطوات وعملية الترشح الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجائزة: www.zayedaward.ae أو التواصل مع الجائزة عبر .info@zayedaward.ae