الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
قصر الوطن يستضيف معرضاً لأدب الرحلات
المعرض يعرف برحالة أوروبيين (من المصدر)
11 يونيو 2022 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في جناح المعرفة في مكتبة قصر الوطن، معرضاً يضم مجموعة من المؤلفات الأدبية لرحالة أوروبيين يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، مستعرضاً بشكل واسع مختلف جوانب الحضارة العربية كالثقافة، والموسيقى، والطب، والأدب. 
تم تكريس قسم خاص من المعرض لعرض الكتب الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب بين الأعوام 2006 ولغاية 2022، وهي جائزة أدبية مرموقة تمنح لصناع الثقافة عن مساهماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح aفي إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية. وسيتعرف الزوار فور دخولهم إلى المكتبة على مجموعة واسعة من الكتب والتي يمتاز كل منها بخلفيات لغوية وثقافية مختلفة. وعند اختتام الجولة في المعرض، يمكن للزوار التوجه إلى مكتبة القصر التي تحتضن مجموعة واسعة وشاملة من المراجع تفوق الـ 50 ألف كتاب، والتي يمكنهم اختيار ما يناسبهم منها والتوجه لقاعة القراءة التي توفر بيئة مثالية للبحث والقراءة والكتابة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الحدائق والنوافير المائية الخارجية.

قصر الوطن
أبوظبي
الإمارات
مركز أبوظبي للغة العربية
مكتبة قصر الوطن
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©