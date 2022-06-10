قصر الوطن يستضيف معرضاً لأدب الرحلات

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في جناح المعرفة في مكتبة قصر الوطن، معرضاً يضم مجموعة من المؤلفات الأدبية لرحالة أوروبيين يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، مستعرضاً بشكل واسع مختلف جوانب الحضارة العربية كالثقافة، والموسيقى، والطب، والأدب.

تم تكريس قسم خاص من المعرض لعرض الكتب الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب بين الأعوام 2006 ولغاية 2022، وهي جائزة أدبية مرموقة تمنح لصناع الثقافة عن مساهماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح aفي إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية. وسيتعرف الزوار فور دخولهم إلى المكتبة على مجموعة واسعة من الكتب والتي يمتاز كل منها بخلفيات لغوية وثقافية مختلفة. وعند اختتام الجولة في المعرض، يمكن للزوار التوجه إلى مكتبة القصر التي تحتضن مجموعة واسعة وشاملة من المراجع تفوق الـ 50 ألف كتاب، والتي يمكنهم اختيار ما يناسبهم منها والتوجه لقاعة القراءة التي توفر بيئة مثالية للبحث والقراءة والكتابة والاستمتاع بالإطلالات الخلابة على الحدائق والنوافير المائية الخارجية.