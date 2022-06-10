صفاء عبد المنعم: تكريمي بملتقى الشارقة دفعة قوية

شعبان بلال (القاهرة)

نحو 40 مؤلفاً ما بين رواية وقصة وكتاب حظيت بسببها الكاتبة والقاصة المصرية صفاء عبد المنعم بالتكريم في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، خلال الدورة التاسعة منه، والذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث قالت: «تكريم الشارقة دفعة قوية كي أكمل مسيرة ما بدأت»، معبرة عن امتنانها لحاكم الشارقة على هذا التكريم.

وأوضحت لـ«الاتحاد»، أنها أول كاتبة مصرية تحظى بهذا الشرف على مجمل أعمالها الأدبية التي تبلغ نحو 40 كتاباً بين القصة والرواية وكتب الأطفال والدراسات الشعبية.

ومن أهم أعمالها «من حلاوة الروح، وميريت أصفر، وستي تفاحة، وفي الليل لما خيلى»، وفي القصة القصيرة «بنات في بنات، أشياء صغيرة وأليفة، الألعاب الخطرة، بشكل أو بآخر».

ولا تقتصر أعمال عبد المنعم على الرواية والقصة لكن أيضا امتدت إلى كتب الأطفال، ومنها «حكايات من حلايب، العمة توتة، حكايات بسملة، حكاية سندرا»، بالإضافة إلى الدراسات الشعبية «أغاني وألعاب شعبية للأطفال، داية وماشطة». وتنتظر الكاتبة المصرية أيضا خروج مؤلفات عدة إلى النور خلال الفترة المقبلة، ومنها رواية «أول بلكونة»، ومجموعة «حين تغنى أسراب النمل».

وكان ملتقى الشارقة كرم أربعة أدباء مصريين، هم: يوسف حسن نوفل أستاذ الأدب والنقد الأدبي الحديث بكلية البنات جامعة عين شمس، والكاتبة صفاء عبد المنعم، ومحمد عناني، أحد أهم المترجمين في العالم العربي، والكاتب سمير الفيل.