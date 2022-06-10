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ثقافة
«جمعة الماجد» يبحث التعاون مع معهد دراسات بمصر
«جمعة الماجد» يبحث التعاون مع معهد دراسات بمصر
10 يونيو 2022 17:31

دبي (الاتحاد)
في إطار التبادل العلمي والثقافي بين مركز جمعة الماجد والمؤسسات الثقافية والعلمية الدولية، زار محمد كامل جاد، مدير عام المركز، أمس الأول، معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان بالقاهرة، واستقبله عامينويل بيزاني، مدير المعهد، وجون درويل، الباحث ومدير برنامج دايموند، ومدير المعهد سابقاً، وإنجي الجمال، رئيس قسم الفهرسة في المعهد.
وبدأت الزيارة بعرض لتاريخ المعهد، واستعراض لمحتوياته من أوعية ثقافية متنوعة، إذ تعد مكتبته من أبرز المكتبات المتخصصة في الإسلاميات في العالم، حيث تضم نحو 150 ألف كتاب، و1800 عنوان دورية.
استمع جاد إلى شرح مفصل لنُظُم الفهرسة في المعهد، وتحديدا نظام دايموند (Diamond ILS)، الذي طوره المعهد بتطبيق معايير فريبر (FRBR)، والحلول الفنية الدقيقة التي يقدمها، والمؤسسات الدولية العاملة عليه، والرؤية المستقبلية لتطويره، وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المشترك بين مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي والمعهد في المجالات المشتركة وسبل تعزيزها في المستقبل.
يُذكر أن المعهد يتبع دير الآباء الدومنيكان الذي تأسس في القاهرة عام 1930، كفرع للدير الموجود بالقدس، ثم استقل بعد ذلك، وأسس الدير المعهد بعد الحرب العالمية الثانية، وافْتُتِح عام 1953 بهدف التقارب بين الأديان، وتعزيز التعاون الإسلامي المسيحي وتعميق الفهم المتبادل، وتحظى مكتبة المعهد باهتمام جمع كبير من الباحثين والدارسين في العالم.

مركز جمعة الماجد
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