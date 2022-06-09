الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة
«الشارقة للتراث» ينظم ندوة «أنت الأرشيف»
عبد العزيز المسلّم
10 يونيو 2022 00:31

الشارقة (وام)
نظم مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث اليوم بمقره ندوة بمناسبة «اليوم العالمي للأرشيف» الذي يصادف التاسع من يونيو من كل عام تحت شعار «أنت الأرشيف». حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس المعهد وعدد من الجهات والخبراء والمختصين بعالم الأرشيف.
وتوزعت الندوة إلى عدة محاور تحدثت فيها مريم جمعة المنصوري رئيس قسم الأرشفة في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف عن «أرشيف الشارقة»، فيما تناولت الدكتورة حسنية محمد العلي، مستشار برامج تعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في ورقتها «المسؤوليات الفردية والمؤسسية في حفظ الذاكرة الوطنية». وركزت الباحثة فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ورقتها على مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث «مبادرة وثيقتي». وتضمنت أعمال الندوة أيضاً مداخلة افتراضية للدكتور مهند مبيضين، مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في الأردن، حول «أرشيف المؤسسات الأردنية وحالته». 
وتناولت الجلسة الثانية من الندوة ورقة بعنوان «أرشيف أسرة السركال» لناصر بن أحمد السركال، رئيس مؤسسة السركات الثقافية، كما تناول الدكتور طه محمد نور، المشرف العلمي على قسم الوثائق في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، تجربة المركز في تطوير التقنين الدولي للوصف الأرشيفي. وتضمنت الندوة أيضاً مداخلة افتراضية من عبدالرحمن السدحان، نائب الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز في السعودية، تطرق فيها إلى جهود دارة الملك عبدالعزيز في أرشفة الوثائق التاريخية. 
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم: إن اليوم العالمي للأرشيف محطة مهمة وعنوان أساسي في مختلف موضوعات الأرشفة وأهميتها وضرورتها ومن هنا نحرص بما نملك من إمكانيات وخبرات وتجارب على ترجمة هذا الفهم للأرشيف، ولا يتأتى لنا ذلك بمعزل عن التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين الذين يملكون من الكفاءات والخبرات ما يؤهلنا جميعاً لتحقيق الهدف، حيث إن نهج التعاون والتنسيق نهج راسخ وثابت في الشارقة.

عبد العزيز المسلم
معهد الشارقة للتراث
ندوة
آخر الأخبار
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
الرياضي
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
اليوم 13:45
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©