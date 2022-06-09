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ثقافة
غينيا تفتتح الملتقيات الشعرية في أفريقيا
المشاركون في ملتقى غينيا للشعر العربي (من المصدر)
10 يونيو 2022 01:49

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلق ملتقى غينيا للشعر العربي في السابع والثامن من يونيو الجاري، في جامعة لانسانا كونتي في كوناكري أكبر جامعات غينيا، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بمشاركة 12 شاعراً من مختلف محافظات ومدن جمهورية غينيا، وحضر حفل الافتتاح سفير دولة الإمارات عبدالله سليمان الحمادي.
إلى ذلك، قال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن انطلاق ملتقيات الشعر في الدول الإفريقية يعزز حضور اللغة العربية في القارة، ويشجّع المواهب الشعرية التي بدأت تخطو خطواتها الأولى في هذا الحقل الأدبي المهم، مشيراً إلى أن ملتقى غينيا للشعر العربي بداية لسلسلة ملتقيات شعرية في أفريقيا قادمة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يولي اللغة العربية كل العناية والرعاية، والرامية لتعزيز حضور اللغة العربية.
وفي كلمته، قال مدير جامعة لانسانا كونتي عبدالرحمن فاديقا: نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم والراعي لهذا الملتقى الشعري، والرجل المثقف المبدع في مجالات الثقافة كافة، الذي يشكل بريادته مثالاً للمثقف العربي، حيث بادر برعاية الملتقيات الشعرية في أفريقيا ومنها جمهورية غينيا، التي بدورها تقوم بحراك شعري واكتشاف مواهب الشباب الشعرية من غير الناطقين باللغة العربية، وإنعاش الحركة الأدبية بتشجيع المهتمين باللغة العربية، من خلال هذا الدعم الهادف إلى خلق تواصل مع المبدعين العرب.
وقدم شعراء الملتقى عبدالرحمن باه، محمد كيتا، معاوية عزيز كليبلي، سيكو سليمان، عبدالله جبريل كيتا، إبراهيم سيسي، محمد جالو، يحيى كيتا، محمد سيسي، سليمان جاورا، كرامبا جابي، محمد عبدالله نماذج من قصائدهم.
وسينطلق ملتقى الشعر العربي في جمهورية نيجيريا والسنغال في 11 من الشهر الجاري، وفي جمهورية تشاد ينطلق يومي 13 و14 منه.

غينيا
الشارقة
سلطان القاسمي
دائرة الثقافة
الشعر العربي
عبدالله العويس
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