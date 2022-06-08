«الشارقة للوثائق» تحتفل بأسبوع الأرشيف العالمي

الشارقة (وام)

أطلقت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تزامناً مع فعاليات الأسبوع العالمي للأرشيف حملة «أنت الأرشيف» مستهدفة من خلالها مختلف أفراد المجتمع لصون كنوز تاريخ الإمارة وتقديم صورة واقعية مشرقة عنها عبر رواية قصتها المتفردة بالفكر والأصالة والثقافة في خطوة تعيد حلقة الوصل بين الأجيال وترسخ ذاكرة الوطن في نفوسهم وعقولهم.

وتعكس الحملة جهود الهيئة في جمع وحفظ أرصدة أرشيف إمارة الشارقة والدولة وتعزيز إتاحتها لمتخذي القرار والمجتمع من خلال دعوة الجمهور إلى مشاركة الهيئة بوثائقهم الخاصة التي تثري الرصيد الأرشيفي للإمارة وتعكس ماضيها، وتدفع بمسيرة حاضرها ومستقبلها نحو مزيد من التطور والنماء والازدهار.

وقالت أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، إن الهيئة تسير على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تبني أفضل مناهج الحفظ والتوثيق والتأريخ والأرشفة، من خلال حفظ تاريخ وهوية وجذور الإمارة عبر جمع الوثائق التاريخية بكافة أنواعها، مؤكدة أن الهيئة تلتزم بحفظها بطريقة تضمن سلامة قيمتها المادية والفكرية والتاريخية، وتعمل على توفير الحماية اللازمة والظروف المناخية والبيئية الملائمة لحفظ الأرشيف.

وتجدد الهيئة دعوتها عبر حملة «أنت الأرشيف» إلى ضرورة دعم أفراد المجتمع لإثراء الرصيد الأرشيفي للإمارة ومشاركتنا بأرشيفهم الخاص الذي يعد دعامة للذاكرة الوطنية وذا قيمة علمية وتاريخية تكشف للمعنيين والدارسين والباحثين واقع مجتمع الشارقة والحياة الميدانية التي عاصرها أهل الإمارة في الفترات السابقة.