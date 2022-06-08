«تكوين عذري» في رواق الفن حتى 12 يونيو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن استمرار فعاليات معرض «تكوين عذري: رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان» حتى الأحد المقبل، ما يمنح الزوار فرصة زيارة المعرض الذي يتضمن أعمالاً فنية جديدة ويجمع الثلاثي الفني الإيراني في أول معرض مؤسسي لهم في الإمارات.

ويختتم المعرض فعاليات برنامجه العام مع حوار فني مفتوح بعنوان «استمرارية التوقف» يوم السبت المقبل، بمشاركة رامين حائري زاده وركني حائري زاده وحسام رحمانيان إلى جانب الكاتبة نازلي قاسمي، التي تستعرض أحد أعمالها ضمن معرض «تكوين عذري». ويتناول الحوار، الذي تديره مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، طبيعة التعاون بين الفنانين وإمكانية إنشاء أعمال جديدة استناداً إلى تخصصاتهم المختلفة.

ويتزامن المعرض مع عرض للفيلم الوثائقي «هيومان فلو» (من إخراج آي ويوي) في مركز الفنون بحرم جامعة نيويورك أبوظبي، واختار الفنانون هذا الفيلم خصيصاً ليصطحب المشاهدين في رحلة إلى أكثر من 20 دولة لفهم التأثيرات الجماعية والشخصية لموجات الهجرة البشرية الهائلة. وشارك فيلم «هيومان فلو» في المنافسة الرئيسة للدورة 74 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي.