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ثقافة
دعوة الكويت للمشاركة في «الشارقة للمسرح الخليجي»
بورحيمة يسلم بدر الدويش الدعوة بحضور عيسى الأنصاري (من المصدر)
9 يونيو 2022 01:09

الشارقة (الاتحاد)

واصل وفد من دائرة الثقافة بحكومة الشارقة جولته في دول مجلس التعاون، لدعوة فرقها إلى المشاركة في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينَظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ووصل الوفد، الذي يرأسه أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في الدائرة مدير المهرجان، إلى دولة الكويت، حيث التقى صباح يوم الأربعاء (8 يونيو) الأمين المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدر فيصل الدويش، وسلمه دعوة المشاركة في الدورة الرابعة للمهرجان، التي تقام في فبراير المقبل، وذلك في حضور عيسى محمد الأنصاري، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، وفالح المطيري، مدير إدارة المسرح.
وقال أحمد بورحيمة: إن المهرجان يجيء تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الهادفة إلى إثراء الحركة المسرحية في دول مجلس التعاون، بالأنشطة الفنيَّة والفكريَّة المبتكرة، والاحتفاء بجهود ومنجزات مبدعيها، وتعزيز تواصلها مع جمهورها.
وتطرق اللقاء إلى دور المهرجان، الذي تتنافس عروضه على مجموعة متنوعة من الجوائز، في تحريك الساحة المسرحيَّة، وتفعيل الصلات بين فرقها، وحفز إمكاناتها لرفد المجال بالرؤى، والمواهب، والعروض الجديدة.
وشاركت الكويت في الدورات الثلاث الماضية للمهرجان، الذي ينظم مرة واحدة كل عامين.

الكويت
مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي
الإمارات
الشارقة
دائرة الثقافة
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