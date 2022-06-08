«عمومية» ندوة الثقافة والعلوم تنتخب مجلس إدارة جديداً

دبي (وام)

انتخبت الجمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم في دبي، أعضاء مجلس إدارة جديد، عقب اجتماعها العادي. وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من بلال البدور، وعلي عبيد الهاملي، وصلاح القاسم، وجمال الخياط، وعيسى البستكي، وعائشة سلطان، ومريم علي بن ثاني، ورشاد بوخش، وعلي الشريف، بعضوية مجلس الإدارة الجديد، وكل من بطي الفلاسي وحماد بن حماد عضوين احتياطيين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد، مؤخراً، استعراض ومناقشة التقارير الإدارية والمالية، ومنجزات الندوة من أنشطة وفعاليات خلال السنوات الأربع الماضية.

وتقدم بلال البدور في بداية الاجتماع، باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الندوة والجمعية العمومية، بالتعازي الحارة لقيادة وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، لانتخابه رئيساً للدولة. وأعرب، عن شكره البالغ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لما يقدمه سموه من دعم وتشجيع للفعل الثقافي بشكل عام، ولندوة الثقافة والعلوم بشكل خاص، وبارك نجاح إكسبو 2020، كما تقدم بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لدعمهم المتواصل وحضورهم الفعّال، مؤكداً استمرار الندوة على نهجها الذي خطه المؤسسون والرواد بتوجيهات القيادة الحكيمة. كما تم عرض فيلم توثيقي لأهم الأنشطة والفعاليات والمنجزات التي تحققت خلال الدورة الماضية. وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بجهود الندوة في كافة المجالات الثقافية والعلمية.