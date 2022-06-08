«الشارقة للكتاب» تعلن أسماء الحاصلين على منحة «أفق»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» حصول تسعة كتب على منحة منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق»، والتي تم اختيارها من بين 50 كتاباً مصوراً لرسامين ودور نشر من 12 دولة، حيث تفتح المنحة أمام صناع المحتوى البصري المتخصصين في صناعة كتب الأطفال باللغة العربية فرصة إنتاج أعمالهم ونشرها، إضافةً إلى الدعم الثقافي والإعلامي الذي تناله الإصدارات الحاصلة على الدعم، وفق رؤية «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وحاز منحة منصة «أفق» كل من كتاب «وحدي ولكن» من دار «منشورات نون» الكندية، ورسوم سبيدة براتيان من إيران، وكتاب «لا تنتهي أبداً» من منشورات «دار الثريا» من الإمارات، ورسوم وليد طاهر من مصر، وكتاب «مدرسة في المطبخ» من منشورات دار «البراق» من العراق، ورسوم طاهرة رضائي من إيران، وكتاب «الكلمات ذات الخيوط السوداء» من منشورات دار «السيف» من الإمارات، ورسوم فاطمة العامري من الإمارات.

وفاز كتاب «مثلنا تماماً» من منشورات دار «آرام» من الإمارات، ورسوم مريم يكتفر من إيران، بمنحة منصة «أفق»، إضافةً إلى كتاب «غدير الحكايات» من منشورات دار «آرام» من الإمارات، ورسوم أفروز قلى زاده لدارى من إيران، وكتاب «المدهش» من منشورات دار «و» من الإمارات، ورسوم أميرة التابعي من مصر، وكتاب «بحر أصفر رمل أخضر» من منشورات نفس الدار، ورسوم هايدي فاروق من مصر، وكتاب «أين اختفت النجوم» من منشورات دار «تك تك ناشرون» من الإمارات، ورسوم هيام صفوت من مصر.

إلى ذلك، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن منصة «أفق» تثمِّن النتاجات الإبداعية التي ترتقي بأدب الطفل، وتضيف إلى مكتبة الصغار إصدارات تعزز صناعة كتاب الطفل العربي، والتي تعتمد على جودة المحتوى البصري، الذي يسهم الرسام من خلاله في إثراء المحتوى المكتوب بإيجاد حوافز بصرية تمثل عنصراً داعماً يتناسب مع المستهدفات التي تتطلبها معايير النجاح المرتبطة بكتب الأطفال.

وأضافت: «نرى في المحتوى الذي يخاطب الأطفال بأسلوب متميز عاملاً مؤثراً في تشكيل ثقافة الطفل وإبراز مكامن القوة فيه، وهو يعزز مهارات الطفل بما يحتويه من رسومات جاذبة في أشكالها الفنية والمؤثرة في إيصال رسائل إيجابية للأطفال القراء، ومن هنا فإن منحة منصة صُنَّاع كتاب الطفل (أفق) تعد عاملاً مساهماً في نشر الأعمال المتميزة وتوسيع دائرة الإفادة منها في مجتمع الصغار».

وتخصص منصة صُنَّاع كتاب الطفل «أفق» دعماً مالياً بقيمة 1500 دولار، يحصل عليها الرسام عن الكتاب الواحد، كما يحصل كل من الرسام والناشر على المنحة عن كتابين كحد أقصى، حيث تحرص «هيئة الشارقة للكتاب» من خلالها على تشجيع العاملين في قطاع نشر كتاب الطفل، وإبراز الجهود الرائدة في صناعة الإصدارات المعرفية التي تستهدف الأطفال.